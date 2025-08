Scontro Premier-City, timore per le spese legali: è già costato 230 milioni 

Cresce la preoccupazione tra i dirigenti dei club di Premier League per le spese legali legate ai casi che coinvolgono Manchester City e Chelsea. Secondo l’ultimo bilancio annuale della lega, le spese operative sono aumentate di 81 milioni di sterline nella stagione 2023/24, e una delle cause principali è stata l’incremento delle spese legali legate a questioni regolamentari tra i club. Questo aumento si aggiunge a quello dell’anno precedente, pari a 44 milioni.

Secondo quanto riferito dal quotidiano The Times, il costo complessivo sostenuto dalle due parti nel caso Premier League-Manchester City, legato a 130 presunte violazioni da parte del club di Manchester, potrebbe aver superato i 200 milioni di sterline negli ultimi cinque anni, con avvocati di primo livello che fatturano migliaia di sterline all’ora.

«Le cifre in gioco sono sconvolgenti», ha dichiarato un dirigente di club a The Times. «E quei soldi che finiscono agli avvocati potrebbero invece essere destinati ai club». Come già riportato, il budget legale della Premier League per il 2023/24 è stato di circa 48 milioni di sterline, sei volte superiore a quanto inizialmente previsto.

Oltre al caso relativo alle 130 presunte infrazioni, la Premier è stata coinvolta anche in azioni legali avviate dal Manchester City nel corso dell’ultimo anno in merito alle regole sulle transazioni con parti correlate. Proprio in seguito a quelle azioni legali, la lega ha modificato alcune norme, ma il club ha presentato un nuovo ricorso, la cui udienza è prevista per settembre.

Parallelamente, è in corso anche un’indagine sul Chelsea, relativa a pagamenti irregolari durante la gestione Abramovich, auto-denunciata dagli attuali proprietari Clearlake Capital e Todd Boehly. L’indagine è entrata nel terzo anno, dopo che il club ha fornito nuove informazioni. Numerosi anche i procedimenti legati alla violazione delle regole su profitti e sostenibilità (PSR).

Il numero di procedimenti e indagini in corso è senza precedenti, ma la Premier League ritiene comunque di avere il dovere di proteggere l’integrità della competizione, di difendersi dalle azioni legali e di far rispettare le regole. Nel frattempo, nuove norme stabiliscono che chiunque faccia parte di un collegio arbitrale debba confermare di avere tempo e risorse sufficienti per garantire la conduzione rapida ed efficiente dell’arbitrato, al fine di evitare ritardi costosi.