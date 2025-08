Adesso è ufficiale: Ardon Jashari è un nuovo calciatore del Milan. «AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Ardon Jashari dal Club Brugge. Il centrocampista svizzero ha sottoscritto un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2030», si legge nella nota ufficiale pubblicata dai rossoneri.

«Nato a Cham (Svizzera) il 30 luglio 2002, Ardon cresce nel Settore Giovanile del Lucerna con cui debutta in Prima Squadra nel luglio 2020, totalizzando 102 presenze e 9 gol. Nell’estate 2024 passa al Club Brugge con cui colleziona 52 presenze e 4 gol, vincendo la Coppa del Belgio. Jashari vanta 4 presenze con la Nazionale della Svizzera, con cui ha debuttato nel settembre 2022. Ardon Jashari indosserà la maglia rossonera numero 30». Ma come impatterà questa operazione sui conti del Milan?

Milan stipendio Jashari – L’impatto del nuovo acquisto sui conti

Secondo quanto riportato dalla stampa sportiva italiana, Jashari è diventato un nuovo giocatore del Milan per 34 milioni di euro di base fissa, ai quali potrebbero aggiungersi ulteriori bonus (alcuni più semplici da maturare, altri più complicati) per un totale di 38/39 milioni di euro. Si tratterebbe di un’operazione record per il calcio belga.

Se così fosse, la quota ammortamento – considerando che Jashari ha firmato un accordo quinquennale – sarà pari à 6,8 milioni di euro nel 2025/26. A questa cifra andrebbe poi sommato lo stipendio lordo, che secondo indiscrezioni sarà pari a 4,63 milioni di euro (2,5 milioni netti). In totale, Jashari costerà quindi al Milan 11,43 milioni di euro nella sua prima stagione in rossonero.