Il Barça si riavvicina a Ceferin? Laporta: «È un dirigente capace: la nuova Champions funziona»

Il Barcellona sembra riavvicinarsi al presidente UEFA Aleksander Čeferin. Nel corso di un’intervista concessa alla CNN, il presidente del club blaugrana Joan Laporta ha infatti affrontato diversi temi, parlando anche del nuovo format della UEFA Champions League promosso dallo stesso Čeferin.

Secondo Laporta, “Barcellona e PSG sono le squadre che esprimono il miglior calcio in Europa in questo momento.” Il presidente blaugrana ha definito “un peccato” non essersi potuti affrontare nella finale della scorsa edizione della Champions League o al Mondiale per Club.

Laporta ha speso parole positive nei confronti del nuovo formato della competizione europea: “Vorrei congratularmi con Aleksander Čeferin, presidente UEFA, per l’organizzazione di un format che migliora il livello della competizione. Čeferin è un dirigente capace, che conosce il calcio e che, sono certo, apprezza questo torneo. Sicuramente vorrebbe vedere una sfida come Barcellona-PSG, in TV o dal vivo. Mi auguro ci sia questa opportunità nella prossima stagione”.

Il numero uno blaugrana ha poi confermato l’interesse del club nel disputare una partita ufficiale della Liga negli Stati Uniti nella prossima stagione, un’idea già ventilata in passato da LaLiga e dal suo presidente Javier Tebas: “Siamo sempre felici di tornare negli Stati Uniti. Sentiamo l’affetto e il rispetto dei nostri tifosi americani. Una partita di Liga lì sarebbe molto interessante. So che il presidente Tebas è fortemente favorevole a organizzare un match ufficiale negli USA. Per noi sarebbe un grande onore partecipare a un evento di tale portata”.

Il presidente del Barça ha aggiunto che già nella scorsa stagione si era parlato di questa possibilità, anche se senza arrivare a una proposta formale. Tuttavia, Laporta ha confermato di aver “sentito” che ci potrebbe essere una nuova occasione nella stagione 2025/26. “Siamo disponibili e aperti. Siamo a disposizione della Liga in tal senso. Riteniamo che sia importante commercializzare al meglio il nostro campionato. Il Barcellona è un club responsabile e vuole contribuire alla crescita della Liga.”

Nonostante l’apertura a nuove iniziative commerciali, Laporta ha anche sottolineato i limiti imposti da un calendario calcistico sempre più congestionato, anche a causa dell’ampliamento del Mondiale per Club: “Il calendario è troppo fitto. Questo ci costringe ad avere più giocatori in rosa, con investimenti maggiori per mantenere una squadra competitiva. I calciatori sono talentuosi, ma sono anche esseri umani: hanno bisogno di riposo e tempo per recuperare. È un tema da considerare seriamente”, ha concluso.