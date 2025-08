Borussia Dortmund, budget ridotto per il mercato: spesi 11 milioni per rinnovare le cucine dello stadio

Il Borussia Dortmund ha finora ufficializzato un solo colpo di mercato di rilievo: Jobe Bellingham (19 anni), fratello minore dell’ex gioiello Jude. Una strategia prudente che non nasce da scelte tecniche, ma da vincoli economici stringenti.

Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Bild, che cita fonti vicine al club, il budget a disposizione del direttore sportivo Sebastian Kehl e dell’amministratore delegato Lars Ricken per operazioni in entrata si attesta tra i 30 e i 40 milioni di euro. Una cifra che, con le valutazioni attuali di mercato, consente al massimo l’acquisto di due profili di medio-alto livello.

E questo nonostante la qualificazione alla prossima Champions League e la partecipazione alla nuova FIFA Club World Cup 2025, che garantiranno introiti rilevanti. Il motivo? Parte consistente delle risorse del club è destinata ad altri progetti extracalcistici.

Un esempio concreto: lo scorso anno, a seguito di un’ispezione da parte delle autorità sanitarie locali, l’intera area cucina dello stadio è stata dichiarata non conforme agli standard vigenti. Il BVB ha dovuto procedere con una ristrutturazione completa, dal costo di oltre 11 milioni di euro.

Sul fronte uscite, inoltre, il club non è riuscito a cedere nessuno degli elementi con ingaggio elevato, limitando ulteriormente la flessibilità salariale. A complicare i piani c’è anche la situazione contrattuale: ben cinque giocatori vanno in scadenza nel 2026, tra cui Niklas Süle, Emre Can, Pascal Groß, Salih Özcan e Julian Brandt. Senza rinnovo o cessione, il rischio è quello di perdere valore patrimoniale o liberare slot a parametro zero. E la speranza di monetizzare almeno una cessione significativa in questa sessione di mercato sembra ormai definitivamente tramontata.