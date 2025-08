Investire in oro per calciatori e club: strategia anti-crisi per proteggere il patrimonio sportivo

Il problema? Una gestione superficiale dei capitali, una carriera breve e un tenore di vita insostenibile. I calciatori guadagnano moltissimo finché giocano (per pochi anni) e quel denaro dovrebbe garantire tranquillità economica per il resto della vita.

Ronaldinho , con appena 6 euro sul conto, dopo una maxi multa non pagata per una costruzione abusiva in Brasile. Paul Gascoigne ha dovuto partecipare a “L’Isola dei Famosi” ammettendo di averlo fatto per denaro. Cafu “il Pendolino” ha messo la sua villa all’asta per saldare.

Il mondo del calcio è sicuramente uno dei più remunerativi in assoluto. Non è un mistero che i calciatori , soprattutto quelli che si distinguono per talento e bravura, godano di ingaggi milionari. La figura del calciatore è spesso abbinata al lusso, alle ville da sogno, alle macchine sportive, allo sperpero senza pensieri. Eppure, non sono rari i campioni che perdono tutto, andando letteralmente in rovina.

Nel mondo del calcio girano cifre astronomiche. Contratti milionari, sponsor internazionali, diritti TV e premi rendono questo settore uno dei più redditizi in assoluto. Ma dietro la patina dorata, si nascondono spesso storie di cattiva gestione economica, sperperi e fallimenti. Per questo motivo, sempre più atleti e società sportive stanno scoprendo il valore dell’ investimento in oro fisico certificato come strategia di protezione patrimoniale a lungo termine.

Il calcio e l’oro: più vicini di quanto sembri

L’oro è un filo conduttore importante nel mondo calcistico. Non è solo una metafora: il legame tra calcio e oro è reale, culturale e simbolico.

Il premio “Pallone d’Oro“, assegnato dal 1957 ogni anno al calciatore più forte. La “Scarpa d’Oro” per il miglior marcatore europeo. La Coppa del Mondo: l’ambito trofeo dei Mondiali che pesa 6,175 kg (oro 18 carati) per 38 cm di altezza. Il suo valore si attesta sui centotrentamila euro ed è custodita in un caveau blindato FIFA.

L’oro è da sempre sinonimo di eccellenza. Ma non è solo un premio: può diventare uno strumento concreto di protezione patrimoniale.

Perché i club e i calciatori dovrebbero investire in oro

Il ciclo di vita professionale di un calciatore è breve: tra i 16 e i 35 anni. Dopo inizia una seconda vita, non sempre pianificata. Si può proteggere un capitale per poterne attingere regolarmente?

La risposta è sì: puntando su investimenti solidi, scegliendo di diversificare il portafoglio con beni rifugio come l’oro, puntando su più cavalli vincenti. L’oro puro fisico è un bene rifugio tra i più sicuri, perfetto per preservare capitali a lungo termine.

Investire in oro fisico rappresenta una delle opzioni più intelligenti per conservare il valore dei capitali. Non solo per i calciatori, ma anche per i club, spesso soggetti a oscillazioni economiche dovute a risultati sportivi, diritti TV e sponsorizzazioni. Sempre più professionisti si rivolgono a operatori specializzati come Careisgold S.p.A., intermediario autorizzato dalla Banca d’Italia.

L’oro è un bene rifugio

Non perde valore nel tempo, anzi: lo mantiene o lo aumenta nei periodi di instabilità

È esente da IVA se si tratta di oro da investimento

Può essere detenuto fisicamente in totale sicurezza, a casa o in caveaux certificati per la conservazione dell’oro.

A differenza del denaro liquido, l’oro non si svaluta facilmente e non è legato alle decisioni delle banche centrali. È un capitale reale, tangibile, liquido.

Il ruolo dell’oro nella strategia dei club

I club calcistici vivono cicli economici altalenanti. Una stagione in Champions può fruttare decine di milioni, ma una retrocessione significa tagli drammatici. L’instabilità delle entrate è uno dei problemi più gravosi.

Le società spesso gestiscono i capitali con logiche speculative o eccessivamente esposte alla volatilità dei mercati finanziari. Diversificare gli asset in beni rifugio come l’oro consente di proteggere parte del patrimonio. Per chi vuole approfondire dove e come comprare oro da investimento in Italia, è importante conoscere tutti i passaggi.

Una situazione concreta: un club deve finanziare un colpo di mercato ma è in difficoltà di liquidità. Se ha una riserva aurea, può convertirla rapidamente senza perdite.

Il contesto economico attuale

Preservare i capitali è fondamentale in questo periodo di crisi mondiale:

La pandemia 2020/2021 ha messo in ginocchio le economie

Le guerre in Medioriente e Russia-Ucraina continuano a influire sull’economia

Trump ha introdotto normative che potrebbero impattare il mondo economico

L’oro resiste alle crisi (e lo dimostra la storia)

L’oro ha dimostrato resilienza fin dall’antichità. Riconosciuto dalle popolazioni mesopotamiche, non ha mai conosciuto deflazioni.

Dati di crescita dell’ultimo centennio:

+90% negli ultimi 5 anni

+685% negli ultimi 20 anni

+8813 negli ultimi 100 anni

(Fonte LBMA al 31.12.2024)

Nessun altro asset ha dimostrato crescita costante e resiliente come l’oro. Anche nei momenti di crisi finanziarie, guerre, pandemie, il metallo giallo ha resistito.

Come acquistare oro fisico

Dal 2000, con la legge 7/2000, l’acquisto di oro da investimento è aperto a tutti. Tutti i cittadiani italiani possono, tramite un intermediario autorizzato da Banca d’Italia come Careisgold SpA, acquistare lingotti d’oro e detenerli presso casa propria o in caveaux specializzati.

I passi sono semplici:

Stabilire il budget da investire Scegliere la modalità: investimento una tantum o piano d’acquisto dilazionato Scegliere il formato (lingotti o monete) Decidere la conservazione: casa o caveau professionali

Esistono diverse modalità: dall’acquisto in un’unica soluzione al piano ricorrente per accumulare oro gradualmente.

I vantaggi dell’investimento in oro

Investire in oro è una scelta intelligente perché:

È un bene rifugio e investimento da migliaia di anni

e investimento da migliaia di anni Protegge il capitale da inflazione e instabilità dei mercati

Non si pagano tasse in fase di acquisto e possesso

Costruire una riserva aurea significa avere ricchezza che mantiene potere d’acquisto

Scenario concreto: serve una cifra importante per un acquisto strategico ma mancano fondi liquidi. Avere una riserva aurea risolve il problema, mentre altri investimenti sono rischiosi.

Acquistare oggi 50.000 euro d’oro significa quasi sicuramente ritrovarsi, tra anni, un capitale pari o superiore. Con il denaro liquido non è così: quindici anni fa con 100 euro si “faceva serata”, oggi a stento si fa benzina.

I mercati sono estremamente instabili ed esiste il rischio concreto di perdere capitale con prodotti ad alto rischio. La situazione mondiale non dà segnali di ripresa e il valore delle valute potrebbe subire variazioni negative. In questo contesto, investire in lingotti d’oro puro certificato rappresenta una delle poche certezze per proteggere il patrimonio dall’inflazione e dalle crisi economiche.

Il futuro del calcio è d’oro?

Come dicono esperti di finanza internazionale e banche, il futuro è nell’investimento a lungo termine in oro. La costruzione di una riserva aurea non è consigliata solo a calciatori o club, ma rappresenta la soluzione di risparmio raccomandata per tutti: pensionati, famiglie, giovani coppie.

Investire in oro dà stabilità, sicurezza e garanzia di protezione del capitale. In un contesto di crisi economiche, instabilità politica, guerre e inflazione crescente, proteggere il capitale diventa priorità.

Se è vero che l’oro è parte del linguaggio del calcio da sempre (dai trofei alle metafore), forse è tempo che lo diventi anche nelle scelte finanziarie. Chi ha risparmi dovrebbe sentire l’esigenza di proteggerli da crisi finanziarie e inflazione.

Proteggere il capitale con l’oro oggi significa costruire una riserva reale e sicura, per domani.

Image credit: Depositphotos