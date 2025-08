Serie A, quanto guadagnano i calciatori? Gli stipendi minimi 2025/26

Come ogni stagione il calciomercato può riscrivere gli equilibri del campionato, ma anche quelli interni allo spogliatoio con i nuovi arrivati che possono “stravolgere” gli spogliatoi, non soltanto a livello tecnico, m anche sul fronte economico. Ma se per i calciatori più noti e chiacchierati si conosce (seppur non ufficialmente) l’ingaggio corrisposto, un altro punto interessante riguarda la soglia minima garantita a chi gioca in Serie A.

Grazie alla firma sul nuovo accordo collettivo tra la Lega Serie A e l’Associazione Italiana Calciatori (che porta con sè alcune novità molto interessanti proprio in tema di stipendi), anche per la stagione 2025/26 è possibile avere contezza delle cifre ufficiali legate ai compensi minimi che devono essere garantiti a un calciatore professionista appartenente a un club della massima serie.

Stipendi minimi Serie A – Le cifre della stagione 2025/26

Quello che bisogna assolutamente sapere è che i compensi minimi garantiti, da quello che come detto è un vero e proprio contratto collettivo di professione, vengono specificati per fascia di età. Infatti un calciatore di 17 anni non ha una retribuzione minima garantita dello stesso importo rispetto a uno che ha più di 24 anni, soglia individuata sopra la quale non vi è differenza tra i giocatori.

Di seguito il compenso minimo, diviso per fasce di età, che spetta a un calciatore tesserato per una squadra che gioca in Serie A nella stagione 2024/25. Le cifre sono da intendersi come lorde: