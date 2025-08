Ufficiale, niente più Gewiss Stadium: lo stadio dell’Atalanta cambierà nome

Dopo sei anni dal contratto firmato nel 2019, Gewiss, società italiana del settore elettrotecnico, non avrà più i naming rights dello stadio dell’Atalanta. L’impianto quindi cambierà ufficialmente nome, con il club bergamasco che ora sta procedendo a un’analisi del mercato per un accordo con un altro brand.

Il contratto con Gewiss per i naming rights del nuovo stadio, siglato nel 2019, prevedeva un compenso in favore del club bergamasco pari a 700mila euro a stagione, secondo quanto emerge da documenti ufficiali consultati da Calcio e Finanza. Il legame fra Gewiss e Atalanta tuttavia non si interrompe, visto che il brand italiano continuerà a essere il retro-sponsor sulla maglia dei bergamaschi, come annunciato dalla stessa società oggi in una nota.

Intanto, per le prossime sfide stagionali (il Trofeo Bortolotti contro la Juventus del 16 agosto e l’esordio in campionato contro il Pisa del 24 agosto) la denominazione ufficiale sarà quella che già è comparsa nelle competizioni UEFA (dove non è possibile utilizzare il nome dello sponsor per gli impianti), ovverosia “Stadio di Bergamo”. Tutto questo, in attesa di definire l’accordo per la nuova denominazione.