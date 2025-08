Il Botafogo ha chiesto all’Olympique Lione il versamento di una somma vicina ai 65 milioni di euro per aver effettuato delle operazioni di mercato in condizioni che il club carioca giudica «sfavorevoli». Questa richiesta è stata formulata in una lettera inviata al club francese il 18 luglio, secondo quanto riportato da O Globo. L’importo totale richiesto da Botafogo ammonta a 410,2 milioni di real brasiliani, ovvero oltre 64 milioni di euro.

L’ultimo vincitore della Copa Libertadores ritiene di aver accettato di vendere «a cifre ben inferiori al loro valore di mercato» i giocatori Luiz Henrique, Igor Jesus e Jair per ottenere liquidità da destinare al sostegno dell’Olympique Lione, che al tempo attraversava difficoltà con la Direzione nazionale del controllo di gestione (DNCG), l’organismo di vigilanza finanziaria del calcio francese, e che come il Botafogo è controllato dal gruppo Eagle Football.

Il 15 novembre 2024 la DNCG aveva deciso una retrocessione amministrativa provvisoria del Lione, decisione confermata il 24 giugno e poi annullata il 9 luglio, quando il club è stato riammesso in Ligue 1 in seguito a un ricorso. «Dopo la decisione della DNCG del 15 novembre 2024, che vietava al Lione di tesserare nuovi giocatori, Botafogo è stato costretto a trattare con terzi la cessione di alcuni calciatori che potevano essere trasferiti al Lione, come Luiz Henrique, Igor Jesus e Jair, in condizioni sfavorevoli», si legge nella lettera inviata dal club brasiliano.

«Il Botafogo è stato “costretto” ad accettare forti sconti sulle cessioni per ottenere fondi a breve termine e aiutare il Lione», aggiunge il club nel documento indirizzato ai francesi. Il Botafogo chiede anche un risarcimento per non aver fatto pagare all’OL il prestito di Thiago Almada, avvenuto nel gennaio 2025. In un comunicato pubblicato nella notte tra lunedì e martedì su X, il club brasiliano ha confermato in sostanza di aver chiesto un rimborso al Lione, chiamando in causa «le misure adottate dalle autorità di regolazione in Francia che hanno compromesso il corretto funzionamento» del partenariato tra OL e Botafogo all’interno del gruppo Eagle Football.

«Di fronte a questa situazione, è stato necessario avviare una procedura legale per ufficializzare che l’attuale squilibrio finanziario tra le entità richiede il rimborso, alla SAF Botafogo, degli importi precedentemente anticipati», ha dichiarato il club carioca, senza tuttavia precisare le cifre esatte.