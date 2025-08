La Serie D si prepara ad alzare il sipario sulla sua nuova stagione. La massima divisione calcistica tra i Dilettanti interesserà in questa stagione anche un club professionistico: il Milan. L’Under 23 rossonera (nata come progetto di seconda squadra nella passata stagione) ripartirà infatti da questa categoria, dopo la retrocessione dalla Serie C 2024/25. L’obiettivo sarà quello di tornare tra i professionisti, con una rosa giovane ma competitiva per tentare la risalita immediata ed evitare di rimanere bloccati tra i Dilettanti. Alla guida della formazione è stato confermato Massimo Oddo.

Gironi Serie D – Quando si svolgono i sorteggi

L’organico del campionato di Serie D 2025/26 è stato definito ufficialmente il 31 luglio con il via libera da parte del Consiglio Direttivo della LND. Dopo aver esaminato le valutazioni comunicate dalla Co.Vi.So.D. e dal Dipartimento Interregionale, alla luce delle vacanze di organico sono state ripescate COS Sarrabus Ogliastra, Follonica Gavorrano e Montespaccato seguendo l’alternanza tra una squadra retrocessa dalla Serie D e chi ha partecipato agli spareggi tra le seconde di Eccellenza.

Il massimo campionato dilettantistico, al via il prossimo 7 settembre, ritorna così al format a 162 squadre, l’ultima volta nella stagione 2016/2017. I nove gironi della competizione (compreso quello in cui sarà presente anche Milan Futuro) saranno compilati e resi noti ufficialmente nel pomeriggio della giornata odierna, lunedì 4 agosto 2025.

Gironi Serie D – Come seguire l’evento in diretta

In vista della compilazione dei gironi, la Lega Nazionale Dilettanti ha fatto sapere che «i nove gironi del campionato saranno svelati il 4 agosto alle ore 17 in diretta sulla pagina Instagram della LND».

Gironi Serie D – Tutti i raggruppamenti

Di seguito, via via che vengono compilati, i nove gironi del campionato di Serie D 2025/26:

[IN AGGIORNAMENTO]