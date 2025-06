Costi, liste e retrocessione: le regole per Milan Futuro in Serie D 

In attesa di ricevere notizie sull’eventuale ripescaggio in Serie C, Milan Futuro è al lavoro per preparare la sua stagione nella Serie D 2025/26. La seconda squadra del club rossonero è infatti retrocessa alla sua prima esperienza nella terza serie calcistica italiana e, almeno sulla carta, dovrà ripartire dai Dilettanti.

Milan Futuro in Serie D – I costi di iscrizione al campionato

Ma quanto costerà l’iscrizione al campionato? Come funzionano le liste per la stagione? E l’Under 23 rossonera può retrocedere in Eccellenza? Partendo dal fronte economico, entro il 10 luglio 2025 il Milan dovrà «versare in favore della Lega Nazione Dilettanti un contributo straordinario di euro 300.000,00», si legge nei documenti consultati da Calcio e Finanza.

Milan Futuro in Serie D – I passaggi di categoria

Per quanto riguarda invece i passaggi di categoria, «la Seconda Squadra potrà, al termine del Campionato di Serie D 2025/2026, essere promossa al Campionato di Serie C. In caso di retrocessione della Seconda Squadra al Campionato di Eccellenza, la stessa non potrà iscriversi a tale campionato dilettantistico e potrà chiedere di essere ammessa al Campionato di Serie D 2026/2027 soltanto in caso di vacanza di organico nel medesimo Campionato, secondo le procedure che verranno all’uopo fissate».

«È in ogni caso fatta salva, a prescindere dalla posizione di classifica conseguita al termine del Campionato di Serie D 2025/2026, la possibilità di ripescaggio della Seconda Squadra in Serie C secondo le procedure che verranno previste per le Seconde Squadre», si legge ancora sui documenti.

Milan Futuro in Serie D – La lista dei calciatori

Passando invece alle liste, Milan Futuro potrà inserire nella distinta di gara fino a 20 calciatori. In tutte le gare ufficiali, la Seconda Squadra ha l’obbligo di impiegare – sin dall’inizio e per l’intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti – almeno tre calciatori così distinti in relazione alle seguenti fasce di età:

1 nato dal 1° gennaio 2005 in poi

1 nato dal 1° gennaio 2006 in poi

1 nato dal 1° gennaio 2007 in poi

Di conseguenza, nel corso della gara, le eventuali sostituzioni dei suddetti tre calciatori potranno essere effettuate esclusivamente con calciatori appartenenti alla stessa o altra fascia di età temporalmente successiva. In caso di espulsione dal campo di uno o più dei suddetti calciatori e/o, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, di infortunio che ne impedisca la prosecuzione della gara, viene meno l’obbligo di impiego in campo del calciatore o dei calciatori delle fasce di età interessate.

Nella distinta di gara potranno, inoltre, essere inseriti soltanto 4 calciatori nati prima del 1° gennaio 2003. Tutti i rimanenti calciatori dovranno essere nati dopo il 31 dicembre 2002. Nella distinta di gara, nel rispetto dei limiti numerici e di età sopra individuati, potranno essere inseriti fino ad un massimo di 7 calciatori che siano stati tesserati in una società di calcio affiliata alla FIGC per meno di sette stagioni sportive.

I calciatori inseriti nella distinta di gara non dovranno essere presenti nell’elenco dei 25 calciatori per il Campionato di Serie A, né dovranno aver disputato più di 50 gare nel Campionato di Serie A. Nel rispetto di queste regole, saranno sempre consentiti i passaggi fra la prima e la seconda squadra. Potranno essere utilizzati nelle eventuali gare di Play-off o Play-out solamente quei calciatori che abbiano raggiunto nel corso della regular season le 25 presenze nelle distinte di gara della Seconda Squadra, ovvero le 12 presenze qualora il calciatore sia stato tesserato dalla Società di Serie A solo a partire dal 1° gennaio 2026.

Potranno essere sempre utilizzati nelle eventuali gare di Play-off o Play-out quei calciatori che non abbiano raggiunto le predette presenze minime nelle distinte di gara della Seconda Squadra, a condizione che gli stessi non abbiano disputato alcuna gara nel Campionato di Serie A nel corso della stagione sportiva.