Dove vedere Nottingham Forest Fiorentina tv streaming: guarda il match in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Nottingham Forest Fiorentina tv streaming, una delle amichevoli prestagionali della squadra viola.

La formazione di Stefano Pioli, scelto dalla società viola per guidare il Fiorentina dopo le dimissioni a sorpresa di Raffaele Palladino dopo un’annata che ha portato i toscani al settimo posto in campionato e a un passo dalla terza finale consecutiva di Conference League, dove parteciperanno ancora per il terzo anno consecutivo.

Dove vedere Nottingham Forest Fiorentina tv streaming – Quando si gioca

Nottingham Forest-Fiorentina si giocherà al City Ground di Nottingham, stadio della formazione inglese che il prossimo anno giocheranno l’Europa League, dopo il settima posto in classifica nella scorsa Premier League e la decisione della UEFA di retrocedere il Crystal Palace in Conference (decisione che comunque non è ancora definitiva). La sfida avrà il fischio di inizio alle ore 20.45 di martedì 5 agosto.

La sfida non sarà trasmessa da nessuna emittente televisiva, ma i tifosi della Fiorentina potranno vedere il secondo test match dei propri beniamini in terra inglese, dopo quello perso contro il Leicester, sul sito ufficiale del club viola che trasmetterà la partita in diretta.

Dopo la partita contro il Nottingham Forest, la Fiorentina sarà attesa da un’altra amichevole in Inghilterra andando a chiudere così la preparazione e la tournée inglese degli uomini di Stefano Pioli. Ranieri e compagni dovranno vedersela contro il Manchester United prima del ritorno in Italia e poi prepararsi per il primo impegno ufficiale che sarà la gara di andata dello spareggio di Conference League contro la vincente di Polyssia o Paksi.