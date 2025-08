Dove vedere Atalanta Monza tv streaming: guarda il match in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Atalanta Monza tv streaming, una delle amichevoli prestagionali della squadra toscana.

La formazione di Ivan Juric, scelto dalla società nerazzurra per guidare l’Atalanta dopo la fine dell’era Gian Piero Gasperini, che anche quest’anno parteciperà alla UEFA Champions League. Dall’altra parte il Monza appena retrocesso e che è vicino a passare di mano con la trattativa di cessione da parte di Fininvest della famiglia Berlusconi, che potrebbe vedere anche l’addio dell’amministratore delegato Adriano Galliani che è dato con insistenza vicino al Milan per un ritorno dopo nove anni.

Dove vedere Atalanta Monza tv streaming – Quando si gioca

Atalanta-Monza si giocherà al Centro Sportivo Bortolotti, quartier generale dei bergamaschi e quartier generale dell’ultima parte di preparazione per poi iniziare la stagione con l’esordio in campionato contro il Pisa al Gewiss Stadium. La sfida avrà il fischio di inizio alle ore 17.00 di mercoledì 6 agosto 2025.

La sfida non sarà trasmessa da nessuna emittente televisiva e nemmeno in streaming, visto che si tratta di un incontro a porte chiuse per volontà delle due squadre. Il Monza, che giocherà in Serie B dopo la rovinosa retrocessione della scorsa stagione, farà il suo esordio stagionale in Coppa Italia in casa contro il Frosinone. In campionato invece sarà il Mantova la prima avversaria dei brianzoli allenati da Paolo Bianco.