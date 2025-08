Gli ambulanti di San Siro contro Inter e Milan: «Vogliono escluderci»

«Appare chiaro che le società sportive abbiano avviato una iniziativa diretta a ridurre fortemente la presenza degli attuali ambulanti, fino ad escluderla». Un’altra lettera al sindaco: è quella con cui il “Consorzio Operatori Stadio Milano” ha chiesto la tutela degli imprenditori ambulanti presenti da decenni nel piazzale davanti allo stadio Meazza per la somministrazione di alimenti, bevande e vendite di merchandising.

Una lettera – scrive La Repubblica – «per pregare Giuseppe Sala e la sua giunta di esaminare con la massima attenzione le circostanze che illustrano il grave sviluppo che M-I Stadio Srl (società partecipata A.C. Milan S.p.A. e FC. Internazionale Milano S.p.A.) ha impresso alla trattativa con il “Consorzio Operatori Stadio Milano” per il rinnovo dell’accordo».

«Nell’incontro di maggio al tavolo della trattativa, alcuni manager di Inter e Milan ci hanno detto che c’era un problema di indagini riguardanti soggetti del merchandising», ha sottolineato Luigi Leanza, presidente del CdA del Consorzio che riunisce gli ambulanti. Anche se, aggiunge Leanza, non ci sarebbe nessuna inchiesta che riguardi direttamente i bandierai di San Siro. Da giorni, 64 imprenditori che lavorano davanti allo stadio ricordano a Sala che «l’azione amministrativa del Comune ha imposto e tuttora impone alle società sportive la seria ed ineludibile ricerca di un accordo».

Il 1° agosto, il giorno dopo la scadenza dell’accordo del 2023 che regolava le attività nel piazzale dello stadio, «M-I Stadio Srl ha inviato un testo qualificato come “immodificabile nella sostanza” nel quale viene prevista l’esclusione degli ambulanti del settore del merchandising. In ogni caso ed in qualsiasi momento, M-I Stadio, Inter e Milan hanno la facoltà insindacabile di imporre l’esclusione di un consorziato, senza obbligo di motivazione». Al sindaco viene chiesto di avviare le iniziative necessarie con urgenza.