Ufficiale, Paquetà assolto per il caso scommesse

Dopo le indiscrezioni di fine settimana scorsa, oggi arriva l’ufficialità: Lucas Paquetà, fantasista del West Ham con un passato anche in Serie A con la maglia del Milan, è stato pienamente assolto da ogni accusa di aver scommesso su propri cartellini gialli. Il brasiliano è stato comunque dichiarato colpevole per mancata collaborazione e ora attende il giudizio della FA, che comunque sarà molto meno pesante rispetto a una possibile squalifica, pena prevista per l’accusa di scommesse da cui è stato assolto.

La comunicazione della sua assoluzione è arrivata dalla Football Association, che negli ultimi mesi ha indagato sul calciatore brasiliano e quel flusso di scommesse anonime sulle sue ammonizioni nei precedenti campionati. Inoltre, questa indagine ha influito sul passaggio di Paquetà dal West Ham al Manchester City, con il brasiliano che era finito prepotentemente nel mirino dei Cityzens di Pep Guardiola.

«Una Commissione Regolamentare indipendente ha stabilito che le accuse di cattiva condotta rivolte a Lucas Paquetá, giocatore del West Ham United, per presunte violazioni della Regola E5 della FA non sono state provate – si legge nella nota della FA –. Paquetá era stato accusato di quattro presunte violazioni della Regola E5.1 della FA in relazione al suo comportamento durante le partite di Premier League contro il Leicester City (12 novembre 2022), l’Aston Villa (12 marzo 2023), il Leeds United (21 maggio 2023) e il Bournemouth (12 agosto 2023)».

«Secondo le accuse, il giocatore avrebbe cercato intenzionalmente di influenzare lo svolgimento, la condotta o altri aspetti di queste partite, cercando deliberatamente di farsi ammonire dall’arbitro con l’obiettivo illecito di alterare il mercato delle scommesse affinché una o più persone potessero trarne profitto – continua la nota –. Lucas Paquetá ha respinto tutte le accuse e, dopo un’udienza, la Commissione Regolamentare ha stabilito che le stesse non sono state provate. La Commissione ha però ritenuto provate le accuse di cattiva condotta nei confronti del giocatore per presunte violazioni della Regola F3 della FA».

«Paquetá era stato accusato di due violazioni della Regola F3 per presunta mancata collaborazione con le autorità, non avendo risposto adeguatamente alle domande né fornito le informazioni richieste durante l’indagine della FA. Anche in questo caso il giocatore ha respinto le accuse, ma la Commissione le ha ritenute provate dopo l’udienza. Una sanzione appropriata verrà stabilita il prima possibile. La FA attende ora le motivazioni scritte della Commissione in merito alle decisioni prese e, fino ad allora, non rilascerà ulteriori commenti», conclude il comunicato della Football Association.