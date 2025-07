Inter, le amichevoli estive in diretta tra DAZN e Sportitalia

Dopo la conferenza stampa di Cristian Chivu, a cui era presente al fianco del tecnico anche il presidente e amministratore delegato Giuseppe Marotta, la stagione 2025/26 dell’Inter è pronta a partire dopo un momento di pausa più lungo rispetto alle avversarie di Serie A, Juventus esclusa, per via del Mondiale per Club.

La competizione FIFA ha già permesso a Chivu di conoscere la squadra e queste amichevoli in programma gli permetteranno di valutare al meglio il tutto, fra nuovi arrivati e concetti da far assorbire, e soprattutto di decidere quali interventi fare sul mercato in un confronto continuo con la società.

In attesa proprio delle novità dal calciomercato, con il nome di Ademola Lookman che scalda l’asse Milano-Bergamo, per i tifosi interisti arrivano dettagli molto importanti su come seguire Lautaro Martinez e compagni in questo periodo di preparazione verso la stagione 2025/26.

Infatti, saranno in totale quattro, a meno di aggiunte dell’ultimo minuto, a partire da quella in famiglia con la neonata Under 23 guidata da Stefano Vecchi, che ritorna quindi in nerazzurro. Di seguito gli appuntamenti che attendono la formazione di Chivu in questo precampionato:

domenica 3 agosto, ore 10.30: test con l’Under 23 (BPER Training Centre, Appiano Gentile)

venerdì 8 agosto, ore 20.00: Monaco-Inter (Stade Louis II, Montecarlo)

martedì 12 agosto, ore 21.00: Monza-Inter (U-Power Stadium, Monza)

sabato 16 agosto, ore 20.30: Inter-Olympiacos (Stadio San Nicola, Bari)

Dove vedere amichevoli Inter – La programmazione tv fra DAZN, Sportitalia e Nove

Tutti questi appuntamenti sarà possibile seguirli in diretta. Infatti, la sfida contro l’Under 23 e quelle con Monaco e Olympiacos saranno trasmesse in esclusiva su DAZN. Mentre la partita di Monza, unico impegno con una formazione italiana, sarà un’esclusiva di Sportitalia che la mandeerà in onda in chiaro sul canale 60 del digitale terrestre e in streaming su sito e app.

Inoltre, va ricordato che Monaco-Inter e Inter-Olympiacos saranno trasmesse in chiaro anche su Nove, canale free del gruppo Warner Bros Discovery. La sfida con i francesi sarà mandato in onda in differita venerdì 8 agosto, mentre quella con i greci sarà trasmessa in diretta.