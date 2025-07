In vendita i biglietti per l’amichevole Monza-Inter: prezzi da 10 euro 

Il Monza ha annunciato che a partire da questa mattina, alle ore 10.00, sono disponibili i biglietti per l’amichevole che i brianzoli disputeranno contro l’Inter (in preparazione alla nuova stagione) e che si giocherà all’U-Power Stadium martedì 12 agosto alle ore 21:00.

I nerazzurri si sono ritrovati da poco per ricominciare, dopo che la stagione passata si è conclusa a luglio con le sfide valide per il Mondiale per Club. I brianzoli, invece, si preparano al campionato di Serie B e lo fanno dopo l’accordo che ha visto Fininvest cedere la maggioranza del club al fondo americano Beckett Layne Ventures.

L’amichevole sarà dunque un antipasto in vista del via del campionato. Ricordiamo inoltre che proprio lo U-Power Stadium sarà casa della formazione Under 23 dell’Inter, che sarà ospitata nell’impianto brianzolo per le sfide casalinghe.

Di seguito, tutti i prezzi per seguire il match del 12 agosto: