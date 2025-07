Iveco, il titolo crolla a Piazza Affari dopo la cessione: -5%. Tiene Exor

Nella giornata di ieri è stata ufficializzata da parte di Exor la cessione di tutto il gruppo Iveco, compresa la sua divisione Difesa. Iveco Defence è stata venduta a Leonardo, mentre la parte restante della società italiana è passata nelle mani del colosso indiano Tata Motors.

Queste due operazioni, separate ma collegate fra di loro, hanno permesso alla holding della famiglia Agnelli-Elkann di incassare circa 5,5 miliardi di euro. Un risultato che non ha smosso particolarmente il titolo di Exor alla Borsa di Amsterdam (con il titolo che sta cedendo solamente lo 0,25%), mentre a Piazza Affari Iveco è in flessione.

In apertura, il gruppo Iveco ha registrato una perdita di oltre il 5% con un valore per azione che si è avvicinato ai 18 euro per una capitalizzazione di mercato poco sopra ai 5 miliardi. A pesare sul titolo anche la pubblicazione dei conti e il taglio delle stime. Inoltre, il titolo del produttore di autoveicoli inizialmente non è riuscito a fare prezzo, per poi entrare in negoziazione con perdite attorno ai 4 punti percentuali e ora scambia a -5,3%. Al momento, il segno meno si attesta intorno al 4,8%.

Dando, infine, uno sguardo agli altri mercati europei, la situazione è leggermente migliore: Cac di Parigi (+0,36%), Dax di Francoforte (+0,58%), Ftse 100 di Londra (+0,3%), Aex di Amsterdam (+0,7%) e Ibex di Madrid (+0,97%).

