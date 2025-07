Milan, Bennacer in Arabia? L’impatto della cessione a bilancio 

Il Milan sta lavorando freneticamente sul mercato dei trasferimenti per cercare di fornire il prima possibile al nuovo tecnico Massimiliano Allegri una rosa che si avvicini il più possibile a quella definitiva. Il club rossonero, tuttavia, sta cercando anche di portare a termine tutte quelle operazioni in uscita, dalle quali può dipendere anche parte del mercato in entrata.

Tra i nomi caldi e vicini alla cessione c’è sicuramente quello di Ismael Bennacer, centrocampista algerino che nella seconda parte della stagione 2024/25 ha giocato nel Marsiglia. Il club francese ha deciso di non riscattare il calciatore, che ora sembra essere destinato a trasferirsi in Arabia Saudita, all’Al Ittihad.

Bennacer plusvalenza Milan – L’impatto della cessione sui conti

Ma quanto vale attualmente Bennacer a bilancio? E come impatterebbe sui conti dei rossoneri la sua cessione? Partendo dai dati certi, Bennacer al 30 giugno 2024 – ultimo dato ufficiale disponibile – aveva un valore netto di 4,2 milioni di euro circa. Cifra che, considerando il contratto in scadenza nel 2027, è scesa a 2,8 milioni di euro circa al 30 giugno 2025.

In caso di cessione per 12 milioni di euro (questa la cifra ventilata dalla stampa sportiva) il Milan potrebbe fare registrare una plusvalenza da 9,2 milioni di euro. A questa cifra si sommerebbe anche il risparmio rispetto all’esercizio 2024/25, che tra stipendio e ammortamento (ma sottraendo il ricavo per il prestito al Marsiglia) ammonterebbe a 3,1 milioni di euro, per un effetto positivo complessivo da 12,3 milioni sui conti 2025/26.