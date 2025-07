Red Bull allarga l’impero sportivo: dopo F1 e calcio, ora sbarca nel rugby

Una nuova era per il colosso austriaco Red Bull. La multinazionale – secondo quanto riportato dal quotidiano inglese The Times – ha deciso di sbarcare nel mondo del rugby, mettendo le mani sui Newcastle Falcons, storico club professionistico di rugby a 15 di Newcastle upon Tyne, che milita nella Premiership inglese.

L’acquisizione imminente da parte del colosso delle bevande energetiche trasformerà radicalmente il club, finora considerato la pecora nera della Premiership, rilanciandolo con un progetto ambizioso. In seguito al passaggio di proprietà, i Falcons entreranno a far parte di un portafoglio sportivo globale che comprende due scuderie di Formula 1, una rete internazionale di club calcistici, una squadra di hockey su ghiaccio sul fronte degli investimenti proprietari.

A livello calcistico, Red Bull è infatti attiva su più fronti. Non soltanto è proprietaria del Lipsia (in Bundesliga) ed è legata al Salisburgo. La multinazionale possiede anche club in Brasile, Giappone e Stati Uniti d’America e recentemente ha allargato il proprio business alla Francia, inserendosi come socio di minoranza nell’operazione che ha portato la famiglia Arnault ad acquistare il Paris FC.

A questa lista di società calcistiche e non si aggiungono, tra le altre, le sponsorizzazioni in MotoGP, nel campo degli sport estremi e con atleti di alto profilo, per un presidio nel mondo dello sport variegato e capillare che copre varie discipline e segmenti.

