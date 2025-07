Warner Bros. Discovery, ufficiale la scissione nel 2026: i nomi delle nuove società 

Warner Bros. Discovery, colosso statunitense dell’intrattenimento, ha annunciato le denominazioni societarie e le nomine dei dirigenti senior per la scissione dell’azienda, prevista ufficialmente per la metà del 2026.

“Streaming & Studios”, che ospiterà Warner Bros. Television, Warner Bros. Motion Picture Group, DC Studios, HBO, HBO Max e Warner Bros. Gaming Studios, nonché i loro leggendari archivi cinematografici e televisivi, si chiamerà Warner Bros., in omaggio all’eredità di oltre un secolo di narrazione che ha definito il settore.

“Global Networks”, che includerà i principali marchi televisivi di intrattenimento, sport e news in tutto il mondo, tra cui CNN, TNT Sports negli Stati Uniti, Discovery e i principali canali in chiaro in Europa, oltre a prodotti digitali come il servizio di streaming Discovery+ e Bleacher Report (B/R), si chiamerà Discovery Global, in riconoscimento dell’affinità e del valore che questo nome ha in tutto il mondo nell’intrattenimento, nelle news e nello sport. Le proprietà di Discovery Global offrono contenuti a 1,1 miliardi di spettatori unici in 68 lingue locali in 200 paesi e territori.

Il team dirigenziale di Warner Bros. include David Zaslav, attualmente Presidente e CEO di Warner Bros. Discovery, che ricoprirà la carica di Presidente e CEO. Il team dirigenziale di Discovery Global include Gunnar Wiedenfels, attualmente CFO di Warner Bros. Discovery, che ricoprirà la carica di Presidente e CEO.

Warner Bros. ha avviato le ricerche per i ruoli di Direttore Finanziario e Direttore del Personale e della Cultura, mentre Discovery Global è alla ricerca di un Direttore delle Comunicazioni e degli Affari Pubblici.