Serie B, oggi i calendari 2025/26: i criteri, il regolamento e le date del torneo

in linea con la politica della Lega Serie B per un maggiore ammodernamento, accoglienza e fruibilità degli impianti di gioco;

per le città nelle quali ci sono due società che utilizzano lo stesso stadio in campionati diversi, visto il disallineamento di alcuni turni di campionato, si è cercato di ottenere

per garantire che i criteri precedentemente pubblicati siano tutelati nella migliore forma possibile, potrebbero essere presenti all’interno del calendario

non più di tre “doppiette”

(ossia due gare consecutive in casa o in trasferta) per squadra per girone, una delle quali dovrà necessariamente essere in casa o in trasferta;