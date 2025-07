Serie B, dove vedere sorteggio calendario 2025/26 in tv e streaming

La Serie B 2025/26 è pronta ad alzare il sipario. Il campionato cadetto, che come sempre mette in palio tre posti nella prossima massima serie da dividersi fra le prime due piazzate a fine della stagione regolare, e la vincitrice dei playoff.

Nonostante i vari tentativi di riforma del calcio italiano, la Serie B continua a rimanere a 20 squadre. Detto della possibilità di promozione, rimangono uguali le partecipanti ai playoff e le squadre che retrocederanno: saranno sempre quattro le squadre condannate alla C, tre direttamente e la sconfitta nei playout.

Dove vedere sorteggio calendario Serie B – La data dei gironi

Il sorteggio dei calendari della Serie B 2025/26 è previsto per mercoledì 30 luglio alle ore 20.00. L’evento verrà svolto nella splendida cornice di Palazzo Te a Mantova, organizzato dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B insieme al Mantova 1911 e al comune della città virgiliana. Da segnalare inoltre, tramite comunicato ufficiale della Lega Serie B, le date della stagione:

Sabato 23 agosto 2025. Una o più gare del campionato si potranno disputare, in anticipo, venerdì 22 agosto 2025 Turni infrasettimanali – Martedì 30 settembre 2025; martedì 28 ottobre 2025; martedì 10 febbraio 2026; martedì 03 marzo 2026; martedì 17 marzo 2026

Dove vedere sorteggio calendario Serie C – Come seguire l’evento

In vista del calendario 2025/26, la Serie B ha previsto una diretta per il sorteggio. Infatti, la Lega userà i propri canali social, Facebook e Youtube, per trasmettere l’evento che darà ufficialmente il via al prossimo campionato di Serie B.