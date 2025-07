Sampdoria, oggi l’assemblea dei soci: sarà nominato il nuovo CdA

Quest’oggi è in programma l’Assemblea degli azionisti della Sampdoria, chiamata a nominare il nuovo consiglio di amministrazione del club blucerchiato.

Come riporta l’edizione odierna de Il Secolo XIX, dopo le dimissioni di Maheta Molango, ufficializzate la sera dello spareggio contro la Salernitana, i membri del CdA sono rimasti solo due, scendendo così sotto la soglia minima di tre prevista dallo Statuto. L’appuntamento è fissato alle 11.00 nella sede operativa di via Cavour, a Bogliasco.

Quello di oggi sarà un momento decisivo per comprendere meglio gli assetti di potere all’interno della società, anche se solo dopo l’assegnazione delle deleghe sarà possibile capire davvero come si ridistribuiranno gli equilibri. All’assemblea sono obbligati a partecipare soltanto il rappresentante della società, Raffaele Fiorella, che sarà presente, e il socio di maggioranza, la Blucerchiati spa, rappresentata dall’amministratore Matteo Manfredi. Quest’ultimo non parteciperà di persona, ma ha dato mandato a uno dei suoi legali per farsi rappresentare. Potrà collegarsi da remoto, ma non avrà diritto di voto.

Spetterà quindi a Fiorella e al delegato di Manfredi approvare la lista dei futuri membri del consiglio, proposta proprio dall’azionista di maggioranza. Da alcuni giorni circola l’ipotesi che il numero dei consiglieri rimanga tre, ma cresce la sensazione che possa salire ad almeno cinque. Oltre alla conferma di Manfredi, i nomi in lizza includono Fiorella, il CEO sportivo Fredberg, Walker (già presente nel Cda di Kickoff, società lussemburghese riconducibile al socio di Manfredi nella Samp, Joseph Tey), l’avvocato Francesco De Gennaro, legato alla nuova proprietà sin dai giorni caotici tra maggio e giugno 2023, e anche Alessandro Messina, figura criticata dai tifosi. Non si esclude però che vengano inseriti altri profili vicini a Tey.

Subito dopo l’assemblea si terrà il primo consiglio di amministrazione, questa volta da remoto, durante il quale verranno nominati il presidente (Manfredi sarà confermato), i consiglieri delegati e gli eventuali membri ordinari. Sarà in quel momento che emergerà chiaramente chi avrà il controllo effettivo del club e chi invece si limiterà a seguire.

Ieri sera, intanto, i gruppi organizzati del tifo organizzato blucerchiato e diversi tifosi si sono ritrovati davanti alla sede di Bogliasco per protestare. In centinaia si sono radunati per contestare l’ex consulente Messina e il responsabile del settore giovanile Luca Silvani. Sono state accese torce e affisso uno striscione con la scritta: «CdA basta interessi personali e gente incompetente. Lavorate per il bene dell’Uc Sampdoria». I tifosi chiedono trasparenza, correttezza, identità blucerchiata e il ritorno a quei valori che, secondo loro, oggi mancano. Anche questa mattina, alle 11.00, una delegazione dei tifosi tornerà davanti alla sede per incontrare i nuovi membri del consiglio.