Mentre la Sampdoria è nel bel mezzo della lotta per allontanarsi dalla zona retrocessione del campionato di Serie B, continuano a uscire sempre più dettagli dell’operazione finanziaria che ha portato il controllo del club doriano nelle mani di Andrea Radrizzani, già uscito dall’affare ormai da qualche mese, e dell’attuale presidente Matteo Manfredi.

Come riporta l’edizione odierna de Il Secolo XIX, nell’estate 2023 il controllo della Sampdoria si è ridefinito in un intreccio di società con sede a Singapore, l’Isola di Man e Malta. Nella città-stato orientale ha sede e conduce le proprie operazioni Joseph Tey Wei Jin, l’investitore rimasto unico finanziatore della gestione Manfredi della Sampdoria, dopo l’uscita dei suoi due soci, Pang Sze Khai e Lee Kok Leong.

Per quanto riguarda l’isola in mezzo alla Gran Bretagna, su questa ci vive Nathan Walker, manager inglese che funge da collegamento tra la Sampdoria e Tey ed è anche uno dei tre membri del consiglio di amministrazione di Kick Off Ventures, società lussemburghese creata dagli investitori singaporiani, che detiene il 58% di Gestio Lux, la holding della Sampdoria.

Malta è un altro punto chiave: negli ultimi mesi Manfredi è stato avvistato lì, e sull’isola si trovano alcune società riconducibili a Tey, in particolare a Gzira. Tuttavia, le sue attività non si limitano a Malta, ma si estendono in diversi paesi come Singapore, Cipro, Polonia e Inghilterra, attraverso il fondo Octava o altri veicoli finanziari.

In questo intreccio di territori esteri, già nelle scorsi mesi, è spuntata Fun88, piattaforma di scommesse e giochi online con base proprio nell’Isola di Man e radici nelle Isole Vergini. Walker, in passato, è stato direttore operativo di Fun88. Si è ipotizzato che il brand potesse avere un coinvolgimento con la Samp, magari come sponsor, visto che in passato ha versato 13 milioni di sterline al Newcastle in due stagioni.

Proprio su Fun88 si era concentrata l‘indagine giornalistica del sito norvegese Josimar, che provava a fare luce sui legami esistenti fra la piattaforma di scommesse e i tre investigatori singaporiani attraverso la società Mustafar Limited, con sede nell’Isola di Man, dove risiede Walker. Il suo coinvolgimento con la Sampdoria è costante: è spesso presente alle partite al Ferraris e frequenta regolarmente la sede di Bogliasco, dove trascorre molto tempo con Alessandro Messina, braccio destro operativo di Manfredi.

Un potenziale legame fra le due realtà che ha acceso varie discussioni, vista anche la presenza dei tre investitori di Singapore nei famosi Paradise Papers, documenti che svelarono anni fa la presenza di società offshore legate a figure di alto profilo, VIP inclusi. A ciò si aggiunge la natura stessa di Fun88, che in Europa non è operativa: in Italia è presente al numero 6494 nella lista dei siti di gioco non autorizzati dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli (aggiornata al 17 gennaio). Non perché sia illegale, ma perché offre servizi non conformi alle normative italiane.

Fun88 opera principalmente in Inghilterra, dove ha ottenuto una licenza dalla Gambling Commission, e nel Sud-est asiatico, con un forte posizionamento in India e in alcune nazioni sudamericane. La licenza con cui opera proviene da e.gambling Montenegro, società che in passato è stata al centro di alcune inchieste e che ha legami con il cugino dell’ex presidente del Montenegro, Milo Djukanovic.

Oltre a sponsorizzare Newcastle e Tottenham, Fun88 ha avuto testimonial di alto livello come Iker Casillas e Kobe Bryant. Ma non è l’unico brand riconducibile a Mustafar Limited: c’è anche TlcBet, entrambe parte della piattaforma TGP, con sede sempre nell’Isola di Man, che supporta diversi siti di betting online.

È bene ribadire che non è emerso al momento nessun legame confermato fra la Sampdoria e queste due piattaforme di scommesse, nonostante la presenza, questa sì che confermata, di Tey come investitore diretto nel club blucerchiato. Manfredi, con trasparenza, ha reso noto il nome di Tey ufficializzando l’ingresso di Kick Off Ventures. Secondo Manfredi, Tey investirà 100 milioni nel club entro maggio e sarebbe pronto a investire ulteriormente, anche per il restyling dello stadio Ferraris.

Qui entrano in gioco le norme FIGC che prevedono la tracciabilità della proprietà dei club per verificarne solidità e onorabilità. La Sampdoria risulta controllata da due società lussemburghesi: Kick Off Ventures (58%), ormai interamente riconducibile a Tey, e Gestio Lux (42%) di Manfredi. Ed è quest’ultimo ad avere la responsabilità etica e gestionale nei confronti della tifoseria e delle autorità per garantire la correttezza dell’investitore.

Né la FIFA né la UEFA vietano attualmente a un proprietario di piattaforme di betting di possedere un club di calcio. Il tema è oggetto di discussione, ma non esistono regolamenti specifici in merito. Un precedente illustre è lo Stoke City, club della seconda divisione inglese, di proprietà di Peter Coates, cofondatore di Bet365.