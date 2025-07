MFE-MediaForEurope ha annunciato in una nota un importante aggiornamento dell’offerta pubblica di acquisto volontaria su ProSiebenSat.1 Media SE. A partire da oggi, lunedì 28 luglio 2025, la società incrementerà la componente in natura dell’offerta: rimangono invariati i 4,48 euro in contanti per azione, ma aumentano le azioni MFE A offerte, da 0,4 a 1,3 unità per ciascuna azione ProSieben portata in adesione.

Il nuovo corrispettivo – del valore di circa 8,62 euro per azione ProSieben – incorpora premi significativi rispetto a diversi parametri di mercato: +22% rispetto al prezzo di chiusura del 25 luglio 2025, +23% rispetto all’offerta parziale concorrente di PPF, e +56% rispetto al prezzo medio degli ultimi sei mesi prima del 25 marzo 2025.

Secondo MFE, l’unione dei due business, se e quando sarà conseguita, derivante dalla creazione della combined entity e dal consolidamento degli asset di ProSieben offrirà significativi vantaggi strategici e consentirà di promuovere un importante progetto di valore per la combined entity principalmente nei settori della pubblicità, della tecnologia e dei dati.

Gli effetti attesi da questo progetto di valore sono quantificati fino a 419 milioni di euro a livello di EBIT su base annuale entro quattro anni. Sono inoltre attesi costi one-off e investimento fino a 145 milioni di euro. Il progetto di consolidamento paneuropeo basa principalmente i suoi presupposti di valore sul ripristino delle opportunità di crescita e non soltanto sulle iniziative di costo. A seguito del perfezionamento dell’offerta incrementata, MFE intende effettuare un’ulteriore analisi approfondita dei potenziali progetti di valore e opportunità di ricavi tra MFE e ProSieben.

«Abbiamo deciso di alzare la nostra offerta su ProSiebenSat.1. Non perché la proposta iniziale fosse inadeguata, ma perché crediamo nel progetto industriale che sosteniamo da anni come primi azionisti». Così Pier Silvio Berlusconi, CEO di MFE ha commentato la nuova offerta.

«Continuiamo a crederci, nonostante i risultati di ProSiebenSat.1 rendano ancora più urgente agire e mettere in atto una nuova strategia», rileva Pier Silvio Berlusconi aggiungendo che «se esistono alternative migliori, siamo pronti ad ascoltarle. Ma ad oggi il nostro è l’unico progetto concreto per un broadcaster europeo indipendente, credibile e competitivo».