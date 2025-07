Juve, prima multa e poi cessione per Douglas Luiz: quanto vale a bilancio 

Oggi Douglas Luiz, l’assente ingiustificato al raduno della Juventus di giovedì scorso, è atteso alla Continassa. Il brasiliano torna in bianconero, ma non per restarci. Tanto il giocatore quanto la società – spiega La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna – sperano di firmare in tempi brevi il divorzio.

La scelta è condivisa, le cifre ancora no. Douglas Luiz spinge per l’Everton, che però vorrebbe l’ex Aston Villa in prestito secco. In corsa restano anche West Ham e Nottingham Forest, oltre a Fenerbahce di Mourinho. Alla Continassa insistono per un prestito con obbligo di riscatto, un compromesso per evitare un bagno di sangue tenuto conto le cifre investite per il suo acquisto.

Nel frattempo, anche il regista sarà costretto a metter mano al portafoglio. Oltre a scusarsi, Douglas dovrà pagare una multa per il ritardo: circa il 5% del suo stipendio mensile lordo, quindi almeno 38/40 mila euro. Poi la Juventus si concentrerà sulle sue di finanze, cercando di portare a termine l’operazione in uscita nel miglior modo possibile.

Douglas Luiz valore bilancio? Il costo nel 2024/25 e la cifra per evitare minusvalenza

Ma quanto vale Douglas Luiz a bilancio? E quanto dovrebbe incassare la Juventus per evitare una minusvalenza? Il centrocampista è arrivato in bianconero nella passata stagione, nell’ambito di un’operazione con l’Aston Villa che ha portato i calciatori Samuel Iling-Junior ed Enzo Barrenechea a compiere il percorso inverso. Il brasiliano fu pagato dalla Juventus 48,7 milioni di euro circa (questo il suo costo storico secondo gli ultimi dati ufficiali di bilancio).

Considerando il contratto siglato fino al 2029, e uno stipendio da 5 milioni di euro netti (9,25 milioni di euro lordi) il suo costo nella prima stagione in bianconero è stato pari quasi a 19 milioni di euro. Ora, il suo valore netto è sceso a 38,97 milioni di euro: è questa la cifra minima che la Juventus dovrebbe incassare per evitare una minusvalenza sui conti 2025/26.