Roma, arriva Wesley: l’impatto dell’acquisto sui conti del club giallorosso

Wesley è pronto a diventare un nuovo calciatore della Roma. Il terzino brasiliano, in arrivo dal Flamento, è sbarcato questa mattina alle 06:20 all’aeroporto di Fiumicino, proveniente con un volo di linea Ita Airways da Rio De Janeiro.

Dopo El Aynaoui e Ferguson, sta per cominciare così l’avventura giallorossa anche per il 22enne esterno destro brasiliano, che dopo la firma del contratto potrà mettersi a disposizione di Gian Piero Gasperini diventando il terzo rinforzo estivo per la Roma.

Accompagnato dagli agenti, sorridente, con indosso maglietta e pantaloni neri, Wesley subito dopo lo sbarco è stato accolto allo scalo romano dallo staff giallorosso, con il primo abbraccio caloroso di un centinaio di tifosi che hanno intonato cori per lui e per la Roma. Wesley, scortato, è quindi salito a bordo di un van nero, da cui ha anche firmato autografi su alcune magliette e sciarpe di tifosi, e ha poi lasciato, alle 6.55, lo scalo romano. Ad attenderlo nella Capitale le visite mediche di rito.

Ma quanto costerà il giocatore alla Roma? E quale sarà l’impatto sui conti del club giallorosso? Secondo le indiscrezioni giornalistiche, la società pagherà 25 milioni di euro al Flamengo per l’acquisto del terzino brasiliano, il quale firmerà un contratto quinquennale da 2 milioni di euro netti a stagione.

L’ammortamento annuo sarà così pari a 5 milioni di euro. A questi si aggiunge il costo dell’ingaggio lordo, che ammonta a 3,7 milioni di euro a stagione (a fronte di uno stipendio netto di 2 milioni di euro). Considerando quindi queste due voci, l’impatto complessivo a bilancio dell’operazione Wesley per ogni stagione sarà pari a circa 8,7 milioni di euro.