Milan, ufficiale la cessione di Emerson Royal al Flamengo: l’impatto dell’operazione a bilancio 

Con una mossa fulminea, il Flamengo è piombato su Emerson Royal e ha chiuso l’acquisto del brasiliano dal Milan, dopo che il laterale sembrava ormai destinato a vestire la maglia del Besiktas nella prossima stagione. Il calciatore dice ufficialmente addio ai rossoneri a titolo definitivo, tornando in patria dopo sei anni.

«AC Milan comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Emerson Royal al Flamengo», si legge nel comunicato del Milan che ufficializza la cessione. «Il Club rossonero ringrazia Emerson e gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali».

Royal è arrivato al Milan la scorsa estate, dopo avere trascorso tre stagioni al Tottenham (club che lo aveva rilevato dal Barcellona). Il giocatore – in attesa di conferma da dati ufficiali – era stato acquistato per 15 milioni di euro dai rossoneri, firmando un contratto della durata di quattro anni. Ora l’addio dopo una stagione, ma come impatterà la cessione sui conti del Milan?

Emerson Royal Flamengo – L’impatto della cessione sui conti

Secondo le indiscrezioni di mercato, l’operazione si sarebbe chiusa sulla base di 9 milioni di euro. Il valore netto a bilancio di Royal al 30 giugno 2025 era pari a quasi 11,3 milioni di euro, motivo per cui – se le cifre fossero confermate – il Milan farebbe registrare una piccola minusvalenza, nell’ordine di 2,3 milioni circa. È probabile però, come accaduto in altre circostanze in passato (fu il caso della cessione di Castillejo al Valencia) che il club rossonero opti per una svalutazione da registrare sul bilancio chiuso al 30 giugno 2025, pari alla differenza tra la cifra incassata e il residuo di Royal.

Tuttavia, per l’effetto complessivo della cessione va considerato il risparmio sulla quota ammortamento e sullo stipendio lordo del calciatore, che avrà effetto invece sui conti della stagione 2025/26: un totale di quasi 8,4 milioni di euro.