Messi e Alba saltano l’All Star Game: la MLS li squalifica per una giornata

Lionel Messi e il suo compagno di squadra all’Inter Miami Jordi Alba sono stati squalificati per una giornata dopo aver deciso di saltare l’All-Star Game della Major League Soccer (MLS). Lo ha annunciato la stessa Lega statunitense in una nota.

“In conformità con il regolamento della lega, qualsiasi giocatore che non partecipi all’All-Star Game senza previa approvazione della MLS non è autorizzato a giocare nella prossima partita del proprio club”, ha spiegato motivando la squalifica”.

I due giocatori, convocati per la partita di mercoledì sera che ha messo a confronto i migliori giocatori della MLS con quelli del campionato messicano, si sono ritirati all’ultimo minuto per motivi non resi noti.

“A causa della loro assenza”, sono stati esclusi dalla sfida di sabato contro l’FC Cincinnati, capolista della Eastern Conference. Il commissioner della MLS Don Garber ha dichiarato che la lega non ha avuto altra scelta che sospendere i giocatori questo fine settimana, definendola una decisione “molto difficile”.

Una situazione che rischia di avere ripercussioni nel rapporto tra Messi e la MLS. Il fuoriclasse argentino è rimasto “estremamente turbato”, ha fatto sapere il proprietario dell’Inter Miami, Jorge Mas, dal fatto di vedersi inflitta la squalifica di una giornata in campionato.

Una decisione senza appello, quella della Mls, anche se presa a malincuore. “Non credo ci sia un giocatore che abbia fatto di più di Messi per la Mls di Messi. Capisco, rispetto e ammiro pienamente il suo impegno per l’Inter Miami, e rispetto la sua decisione di non giocare – ha detto il patron della Lega, Don Garber -. Purtroppo, abbiamo una politica di lunga data riguardo alla partecipazione all’All-Star Game e abbiamo dovuto farla rispettare”.

Mas ha spiegato che Messi “è molto turbato, estremamente turbato dalla decisione. Avrà un impatto sulla percezione che i giocatori hanno del funzionamento delle regole della lega? Assolutamente, senza dubbio. Messi e Alba sono giocatori competitivi che non capiscono la decisione, che non capiscono perché non fare una partita di esibizione porti direttamente a una sospensione. La regola è quella che è, ma loro non la capiscono”, ha concluso.