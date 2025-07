La FIFA replica a FIFPRO: «Basta ricatti e denunce teatrali: i calciatori meritano i fatti»

Non accenna a placarsi lo scontro tra il sindacato internazionale dei calciatori FIFPRO e la FIFA. Dopo il duro attacco da parte di FIFPRO, è arrivata infatti anche la pronta risposta della Federcalcio mondiale, con un comunicato in cui replica con fermezza alle accuse.

La FIFA è estremamente delusa dal tono sempre più divisivo e contraddittorio adottato dalla leadership della FIFPRO, poiché questo approccio dimostra chiaramente che, anziché impegnarsi in un dialogo costruttivo, la FIFPRO ha scelto di perseguire una strada di scontro pubblico guidata da artificiose battaglie di pubbliche relazioni, che non hanno nulla a che vedere con la tutela del benessere dei calciatori professionisti, ma mirano piuttosto a preservare le proprie posizioni e i propri interessi personali. La comunità calcistica mondiale merita di meglio. I calciatori meritano di meglio.

Sabato 12 luglio 2025, dopo un lungo periodo di tentativi infruttuosi per portare la FIFPRO al tavolo delle trattative in un clima di non ostilità e di dialogo rispettoso e progressista, la FIFA ha convocato diversi sindacati di calciatori a New York, negli Stati Uniti, per annunciare e ribadire misure concrete e progressiste volte specificamente a proteggere il benessere fisico e mentale dei calciatori di tutto il mondo, tra cui:

riposo minimo obbligatorio di 72 ore tra una partita e l’altra

periodo di riposo obbligatorio/vacanze di almeno 21 giorni alla fine di ogni stagione

disposizioni che, nelle future discussioni sul calendario delle partite internazionali, tengano conto dei viaggi dei giocatori, in particolare dei viaggi intercontinentali a lungo raggio, e delle condizioni climatiche in cui si svolgono le partite, al momento di definire le politiche

la rappresentanza dei giocatori e dei sindacati dei giocatori nei comitati permanenti della FIFA e nel Tribunale del Calcio FIFA

la potenziale partecipazione dei giocatori e dei sindacati dei giocatori alle riunioni del Consiglio FIFA quando vengono affrontate questioni relative ai giocatori

la creazione di un panel FIFA aperto, globale e consultivo di rappresentanti dei giocatori un’ulteriore riforma del sistema dei trasferimenti e delle relative norme (ad esempio, indennità di formazione, prova dei giovani giocatori, ecc.)

ulteriore sviluppo e crescita del calcio femminile

cooperazione nella definizione di contratti collettivi per migliorare le condizioni dei giocatori

pagamento puntuale degli stipendi dei giocatori e ulteriore sviluppo del Fondo FIFA per i calciatori professionisti

sviluppo di programmi di formazione e istruzione per i giovani e i calciatori professionisti

istituzione di garanzie essenziali per proteggere i giocatori in settori quali l’uguaglianza, la discriminazione e le molestie.

Queste misure concrete vanno oltre ciò che la FIFPRO ha finora preteso e la FIFA è estremamente sorpresa dalla reazione della sua leadership. Anziché accogliere con favore questi annunci senza precedenti a beneficio dei giocatori di tutto il mondo, la FIFPRO ha risposto con una serie di attacchi personali e irrispettosi.

Questo approccio la dice lunga sulle priorità della FIFPRO. Suggerisce che la sua leadership non si preoccupa realmente dei giocatori, ma piuttosto delle lotte politiche interne e della propria immagine. Le riforme proposte dalla FIFA mirano a un cambiamento reale a sostegno dei giocatori e sono molto più importanti della salvaguardia dell’immagine percepita della FIFPRO.

Purtroppo, la FIFPRO ha costantemente rifiutato di impegnarsi in modo costruttivo in questi sforzi. Invece di contribuire in modo significativo, ha optato per denunce teatrali, dando priorità ai titoli dei media piuttosto che a progressi misurabili per i giocatori che sostiene di rappresentare.

Recentemente la FIFA ha adottato numerose misure di ampio respiro in tutto il mondo del calcio per sostenere meglio i giocatori, tra cui:

l’introduzione di cinque sostituzioni

l’introduzione delle sostituzioni per commozione cerebrale

l’istituzione di un protocollo per la commozione cerebrale durante le partite e il ritorno in campo

la creazione di un nuovo modello di distribuzione delle squadre e dei giocatori per la Coppa del Mondo Femminile FIFA del 2023

l’attuazione di condizioni di parità per i giocatori della Coppa del Mondo FIFA e della Coppa del Mondo Femminile FIFA

l’introduzione di pagamenti minimi garantiti per ogni singolo giocatore che partecipa alla Coppa del Mondo Femminile FIFA

la pubblicazione di norme sul congedo parentale per proteggere le giocatrici

l’istituzione del Fondo FIFA per i giocatori (oltre 16 milioni di dollari forniti dalla FIFA alle giocatrici non retribuite dai loro club)

l’inclusione obbligatoria nelle federazioni affiliate alla FIFA della rappresentanza e della partecipazione delle giocatrici nelle strutture di governance a livello nazionale

il lancio e l’attuazione di protocolli e misure contro il razzismo per proteggere le giocatrici a livello globale

il lancio del Servizio di protezione dei social media della FIFA e

l’istituzione del Player’s Voice Panel (Comitato di rappresentanza delle giocatrici) nell’ambito dell’iniziativa Global Stand Against Racism.

Non si tratta di promesse vaghe o di gesti di facciata, ma di azioni concrete e tangibili. Poiché la FIFPRO è interessata ad affrontare questioni quali il buon governo, forse potrebbe prendere in considerazione la possibilità di pubblicare il proprio statuto e i propri conti annuali in modo trasparente, per garantire che ciò che viene predicato venga anche messo in pratica.

Siamo chiari: non si può predicare la trasparenza operando nell’opacità. La realtà è questa: la FIFA rimane fermamente impegnata a mettere i giocatori al centro del futuro del calcio, non solo a parole, ma attraverso regolamenti e riforme concrete. La FIFA invita tutti i rappresentanti autentici dei giocatori a unirsi a noi in questo lavoro, non attaccando dai margini, ma partecipando a un dialogo trasparente e orientato alle soluzioni.

Pertanto, la FIFA invita la FIFPRO a tornare al tavolo delle trattative, una volta che avrà cessato il ricatto e ritirato le denunce, e una volta che avrà pubblicato il proprio statuto, i propri bilanci completi (comprese tutte le fonti di reddito, i diritti di proprietà intellettuale dettagliati dei giocatori che dichiara di rappresentare e i finanziamenti che una delle sue divisioni regionali riceve da alcune organizzazioni calcistiche) e l’elenco completo dei singoli membri che dichiara di rappresentare. Il gioco merita unità, non divisione. I giocatori meritano azioni concrete, non retorica. La FIFA andrà avanti insieme ai giocatori e a coloro che vogliono davvero il meglio per il calcio. Spetta alla FIFPRO rispondere a questo appello.