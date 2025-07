Percassi e Generali RE, operazione da 450 milioni per l’acquisto di Orio Center

La trattativa per l’acquisizione di Orio Center da parte di Percassi e di Generali RE entra nella fase più calda. Le parti infatti sono vicini a concludere un accordo con Commerz Real per rilevare l’Orio Center, il grande centro commerciale situato di fronte all’aeroporto di Bergamo.

Come appreso da Calcio e Finanza, infatti, l’operazione è in discussione e in definizione: a livello di tempistiche, si presume possa chiudersi addirittura tra fine luglio e inizio agosto. L’operazione complessivamente dovrebbe avere una valutazione pari a 450 milioni di euro, anche se si stanno ancora discutendo i pesi delle rispettive parti all’interno dell’affare. Non è quindi ancora dato sapere quale sarà la nuova compagine finanziaria. Sulla trattativa, le parti tuttavia non commentano.

L’Orio Center è attualmente considerato il centro commerciale più grande d’Italia in termini di superficie e varietà dell’offerta, e tra i più rilevanti a livello europeo. Con una superficie lorda affittabile di circa 105.000 metri quadrati, la struttura sorge accanto al terzo aeroporto più trafficato del Paese.

Ma non si tratta solo di uno spazio dedicato allo shopping. Il complesso ospita infatti anche un ipermercato Iper, un cinema multisala con 14 schermi e una delle sale Imax più grandi d’Europa, oltre a un parcheggio con oltre 7.000 posti auto. Inaugurato nel 1998 su iniziativa del Gruppo Percassi (che poi ha ceduto la proprietà a Commerz Real, il fondo di investimento immobiliare di Commerzbank, mantenendone la gestione attraverso diverse società del gruppo come Finser e Stilo Finanziaria), il centro è stato successivamente ampliato nel 2017 con ulteriori 35.000 metri quadrati destinati ad aree food e retail.

Image credit: Depositphotos