Napoli, Milinkovic-Savic a un passo: l’impatto a bilancio dell'operazione

Continua il mercato da grande protagonista del Napoli che in queste ore è a un passo da ingaggiare dal Torino il portiere serbo Vanja Milinkovic-Savic.

Il club del presidente Aurelio De Laurentiis, come riporta la stampa italiana, avrebbe trovato un accordo con i granata per una cifra leggermente superiore alla clausola rescissoria presente nel contratto dell’estremo difensore classe 1997 pari a 19 milioni di euro, per un trasferimento che costerà al Napoli 21,5 milioni pagabili in quattro anni. Così da evitare il pagamento in un’unica soluzione, come è previsto per le clausole rescissorie. Ma come impatterà questo acquisto sui conti del Napoli?

Milinkovic-Savic stipendio Napoli – L’impatto dell’operazione sui conti del club partenopeo

Come detto, l’operazione Milinkovic-Savic, che dovrebbe giocarsi così il posto da titolare con Alex Meret che ha appena rinnovato il proprio contratto, porterà a un esborso di 21,5 milioni di euro da parte del Napoli per acquisire il cartellino dal Napoli.

Se queste cifre fossero confermate, così come la durata di quattro anni per quanto riguarda il contratto dell’estremo difensore serbo ma nato in Spagna, la quota ammortamento per la stagione 2025/26 sarebbe pari a 8,6 milioni di euro. Va ricordato, infatti, che il Napoli ammortizza il costo dei cartellini a quote decrescenti e che nei contratti di quattro anni il primo corrisponde al 40% del costo storico.

A questa cifra si aggiunge poi lo stipendio del calciatore. Milinkovic-Savic dovrebbe avere siglato un’intesa da 1,4 milioni di euro netti annui, corrispondenti a 2,59 milioni di euro lordi per quattro stagioni fino al 2029. Per la sua prima stagione in azzurro, il costo di Milinkovic-Savic dovrebbe quindi essere pari a 11,19 milioni di euro in totale. Di seguito, il costo in previsione stagione per stagione (al netto di rinnovi e variazioni di stipendio):