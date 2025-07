Il Cagliari chiude all’interesse dagli USA: no ad approcci poco seri

Sulla scrivania di Tommaso Giulini, patron e presidente del Cagliari, è giunta una manifestazione di interesse non vincolante per l’acquisizione del club rossoblù, inclusi tutti i diritti per la realizzazione di uno stadio e di tutti i servizi annessi. Il gruppo interessato a rilevare il Cagliari è EKN Development Group, società di sviluppo con sede a Newport Beach, in California, con uffici a Bergamo, Italia. Il gruppo EKN si dice interessato all’acquisizione del Cagliari «insieme a tutti i diritti per la realizzazione di un villaggio sportivo completo».

Una lettera che, tuttavia, ha creato un certo fastidio alla società sarda. Come appreso da Calcio e Finanza, infatti, secondo il club si tratta soltanto una delle tante operazioni che certe società fanno alla ricerca di visibilità. Il Cagliari quindi risponderà con fermezza, in privato, dicendo che approcci poco seri come questi non sono di certo graditi.

Nelle scorse settimane, sul tema di una possibile cessione si era già espresso il patron Tommaso Giulini: “Abbiamo recuperato solidità dopo i bilanci covid ed è grazie a questo che abbiamo fatto i riscatti. Saranno coperti anche da garanzie personali ma fino ad oggi non c’è nessuna chiacchierata in chiusura con eventuali soci”, le parole di Giulini. “Questo è un mondo dove un giorno sì e l’altro pure si presentano dei fondi che non sai chi sono. Al momento non c’è stato approccio con nessuno perché nessun vero gruppo forte ci ha approcciato, negli ultimi anni 27 figure ci hanno chiamato per discutere l’acquisizione. Ma poi studiando la loro forza abbiamo capito che non c’erano le giuste componenti per trovare il giusto investitore. Questo è il motivo per il quale non c’è un socio. Io non voglio tifosi sotto la Fluorsid a protestare perché è arrivato un soggetto che fa fare la fine della Spal al Cagliari”, ha concluso.