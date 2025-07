Inter, in vendita gli abbonamenti per gli iscritti in lista d’attesa: prezzi da 399 euro 

Prosegue la vendita degli abbonamenti per la stagione 2025/26 in casa Inter. Si è aperta nella giornata di oggi, a partire dalle ore 16:00, la fase di acquisto dedicata a tutti coloro che sono iscritti alla “waiting list” nerazzurra. Una fase – con acquisto disponibile solo online – che si chiuderà alle 23:59 di domenica 27 luglio.

Dal 29 luglio, in caso di disponibilità residue, si aprirà la vendita libera per i possessori della Tessera Siamo Noi. Per questa fase di vendita, l’Inter ha messo a disposizione gli abbonamenti in versione “Plus” e in versione “Full”, mentre la sottoscrizione “Base” non è più disponibile per l’acquisto.

Nel dettaglio, l’abbonamento Full, novità di quest’anno, include tutte le gare casalinghe in programma – le 19 partite di Serie A, le 4 della Fase Campionato della UEFA Champions League e la Coppa Italia – e consente un risparmio fino al 52% rispetto all’acquisto dei singoli biglietti.

Inter prezzi abbonamenti – I prezzi per i tifosi in waiting list

Di seguito, tutti i prezzi per gli abbonamenti dedicati ai tifosi presenti in lista d’attesa: