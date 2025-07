Nascerà formalmente oggi l’Inter Under 23, il progetto della seconda squadra nerazzurra che si unirà a quelli lanciati, nell’ordine, da Juventus, Atalanta e Milan (i rossoneri sono però retrocessi in Serie D al debutto). I nerazzurri “prenderanno vita” nel Consiglio federale che si svolgerà oggi, alle ore 12, e che andrà a integrare l’organico della Serie C.

La seconda squadra dell’Inter, della quale ancora non è stato svelato il nome – già in ritiro a Riscone, agli ordini di Stefano Vecchi – verrà ripescata con il Ravenna per riempire le caselle lasciate vuote dalle iscrizioni bocciate della Spal e del Brescia di Massimo Cellino, mentre la Pro Patria verrà riammessa al posto della Lucchese.

Domani, venerdì 25 luglio, l’Inter Under 23 conoscerà invece il suo girone d’appartenenza (che non sarà lo stesso di Juventus Next Gen e Atalanta Under 23), mentre sabato sono previsti gli abbinamenti di Coppa Italia Serie C e lunedì 28 verranno sorteggiati i calendari del campionato (al via nel weekend del 24 agosto).

Squadre Serie C – I probabili gironi del campionato

Sulla base dei criteri geografici, di seguito i probabili gironi della stagione 2025/26 del campionato di Serie C, che saranno svelati ufficialmente il 25 luglio (ricordando che Juventus e Atalanta devono per forza cambiare girone rispetto alla stagione passata):