Ufficiale, Mbangula al Werder Brema: plusvalenza per la Juventus 

Adesso è ufficiale. «Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società SV Werder Bremen per la cessione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Samuel-Germain Kinduelu Mbangula Tshifunda».

L’operazione è stata conclusa «a fronte di un corrispettivo di € 10 milioni, pagabili in quattro esercizi, oltre a premi variabili fino a un massimo di € 2 milioni. Tale operazione genera un impatto economico positivo sull’esercizio in corso pari a ca. € 6,9 milioni, al netto degli oneri accessori», si legge ancora nella nota ufficiale.

Mbangula plusvalenza Juventus – Tutte le cifre del calciatore

Il costo storico di Mbangula al 31 dicembre 2024, ultimo dato ufficiale disponibile, era pari a 1,74 milioni di euro. Il suo valore netto era pari invece a 1,29 milioni di euro, sceso a circa 1,1 milioni di euro al 30 giugno 2025, il termine della passata stagione.

Considerando queste cifre e la cessione per 10 milioni di euro, la Juventus dovrebbe avere generato una plusvalenza di circa 8,9 milioni di euro. Come spiegato dal club bianconero, al netto degli oneri accessori, l’effetto positivo sui conti 2025/26 si traduce in 6,9 milioni di euro circa.