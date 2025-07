EURO 2025, quanto vale il percorso dell’Italia: alle calciatrici almeno un milione

Il cammino dell’Italia femminile agli Europei in Svizzera si è fermato a pochissimi minuti dal raggiungimento della finale. La rimonta dell’Inghilterra, che potrà difendere il titolo conquistato tre anni fa, si è realizzata a pochi minuti dalla fine dei tempi supplementari rendendo vano il vantaggio azzurro firmato da Barbara Bonansea.

Rimane, ovviamente l’amaro in bocca, alle ragazze del Ct Andrea Soncin per aver accarezzato un sogno, ma anche la consapevolezza di essersela giocata fino in fondo con nazionali sulla carta più attrezzate. Una soddisfazione immediata arriva sia dagli ascolti televisivi che dal montepremi garantito dalla UEFA, organizzatrice del torneo.

Premi Italia femminile Europei – Il montepremi messo a disposizione dalla UEFA: più del doppio rispetto all’ultima edizione

Infatti, la cifra complessiva che la UEFA distribuirà per questa edizione degli Europei femminili sarà pari a 41 milioni di euro, più del doppio rispetto ai 16 milioni del 2022, e cinque volte maggiore rispetto agli 8 milioni messi in palio nel 2017.

Andando nel dettaglio delle cifre, tutte le 16 squadre riceveranno una quota fissa di partecipazione di 1,8 milioni di euro per la qualificazione alla fase finale del torneo, rappresentando il 70% del montepremi totale. Il restante 30% sarà distribuito sotto forma di bonus legati alle prestazioni: le squadre riceveranno 50.000 euro per ogni pareggio e 100.000 euro per ogni vittoria nella fase a gironi, con bonus progressivi per ogni fase a eliminazione diretta raggiunta. Il premio massimo raggiungibile dalla squadra vincitrice, in caso di vittoria in tutte e tre le partite del girone, sarà di 5,1 milioni di euro.

Facendo un confronto con EURO 2022, la differenza è sostanziale, visto che nel 2022 ogni squadra aveva ricevuto 600.000 euro come quota fissa di partecipazione e la vincitrice aveva ottenuto un totale poco superiore ai 2 milioni di euro.

Premi Italia femminile Europei – Le cifre per le Azzurre

Tenendo conto quindi del cammino delle Azzurre, i premi riconosciuti dalla UEFA alla Nazionale sono i seguenti:

Partecipazione : 1,8 milioni di euro

: 1,8 milioni di euro Bonus risultati girone (una vittoria e un pareggio): 150mila euro

(una vittoria e un pareggio): 150mila euro Bonus quarti di finale : 550mila euro

: 550mila euro Bonus semifinali: 700mila euro

TOTALE: 3,2 milioni di euro

Inoltre, va ricordato come le giocatrici di ogni nazionale verranno premiate per le loro prestazioni agli Europei ricevendo una quota garantita del premio in denaro ricevuto dalla propria federazione. Infatti, ogni federazione partecipante dovrà destinare tra il 30% e il 40% dei premi ricevuti alle proprie giocatrici. Per le squadre che raggiungeranno la fase a eliminazione diretta, si raccomanda che alle giocatrici venga assegnato tra il 35% e il 40% degli introiti totali.

Quindi, partendo dai 3,2 milioni di euro incassati dalla FIGC per il cammino dell’Italia a EURO 2025, le 23 calciatrici convocate dal Ct Soncin riceveranno complessivamente almeno 1,12 milioni di euro, che significa che ogni singola giocatrice riceverà una cifra minima pari a quasi 49mila euro.