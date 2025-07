Mercato e debiti, il Galatasary chiude un aumento di capitale da 170 milioni 

Il Galatasaray ha chiuso oggi un aumento di capitale da circa 170 milioni di euro. «Nell’ambito della decisione del Consiglio di Amministrazione della nostra Società del 3 luglio 2025, il capitale emesso della nostra società, pari a114 milioni di euro, è stato aumentato del 150% all’interno del sistema di capitale autorizzato, mediante un aumento di capitale in contanti pari a 171 milioni, portandolo così a 285 milioni», si legge in una nota.

Il periodo di 15 giorni per l’esercizio dei diritti di opzione, iniziato il 7 luglio 2025, si è concluso il 21 luglio 2025. L’80% di questa cifra è stato raccolto per il rimborso del capitale, degli interessi, delle commissioni e di tutti gli oneri accessori relativi al contratto di credito generale sottoscritto presso l’istituto di credito Ziraat Bankası.

La parte restante è divisa invece tra pagamenti relativi a compensi per calciatori, indennità di trasferimento ai club, compensi per lo staff tecnico e debiti commerciali verso fornitori scaduti (il 10% del totale) e pagamenti fiscali per un ulteriore 10%.

In ogni caso la società, tenendo conto delle condizioni economiche, potrà effettuare variazioni fino a un massimo del 10% tra le categorie sopra indicate, in funzione dei propri interessi. Non sarà effettuata invece alcuna variazione nella voce relativa ai pagamenti fiscali.

Il Galatasaray è molto attivo sul mercato italiano, dal momento in cui sta chiudendo l’operazione per l’acquisto dell’attaccante nigeriano Victor Osimhen per la cifra record di 75 milioni di euro. Il club turco è stato accostato anche al centrocampista dell’Inter Hakan Calhanoglu, ma la trattativa – per il momento – non è avanzata.