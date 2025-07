Osimhen a un passo dal Galatasaray: la possibile plusvalenza per il Napoli 

Tra Victor Osimhen e il Napoli è finita da tempo, c’è solo la carta a legarli ancora: un contratto da oltre 10 milioni netti a stagione valido per un altro anno, che ha una sola via d’uscita: quella clausola rescissoria passata in dodici mesi da 130 a 75 milioni e che adesso è l’unica strada per chiudere per sempre i conti con il passato.

Nonostante la clausola sia scaduta, le parti si sono sempre tenute in contatto per trovare quella quadra che sembra oggi a un passo. Infatti, Osimhen ha sempre ribadito la volontà di rimanere al Galatasaray, il club turco che lo scorso settembre ha sfruttato lo stato di agitazione tra con il Napoli per mettere a segno il colpo.

Il pagamento della clausola avverrà, ma in due rate differenti, con il club di Aurelio De Laurentiis che ha ottenuto le giuste rassicurazioni, attraverso documenti finanziari, delle coperture necessarie da parte del club turco. Infatti, il Galatasaray verserà al Napoli 40 milioni subito, più altri 35 milioni entro il 2026. Un pagamento in due trance che risolve il fattore clausola. A proposito di postille, il Napoli ho ottenuto dal club turco quella di non trasferire Osimehn in Italia prima del 2027 con penale che di fatto raddoppierebbe il costo dell’operazione per i turchi.

L’accordo fra Osimhen e il Galatasaray era ormai blindato da settimane: quadriennale da 16 milioni netti all’anno più una sponsorizzazione che può far lievitare ulteriormente l’ingaggio del nigeriano.

Osimhen plusvalenza Napoli – L’effetto dell’operazione sui conti azzurri

Ma quanto impatterà la cessione di Osimhen sui conti del Napoli? A quanto ammonterebbe la plusvalenza? Partendo dai dati ufficiali, secondo il bilancio chiuso al 30 giugno 2024 il costo storico di Osimhen è pari a 78,9 milioni di euro circa.

Il suo valore netto al 30 giugno 2024 – ultimo dato ufficiale – era sceso a circa 4,45 milioni di euro. Considerando il rinnovo di contratto del dicembre 2023 e l’ammortamento a quote decrescenti da parte del Napoli, il valore del calciatore a bilancio è sceso ulteriormente a quota 1,78 milioni di euro al 30 giugno 2025.

Per questo motivo, la cessione per 75 milioni di euro farà registrare al Napoli una maxi plusvalenza di 73,22 milioni di euro circa, la seconda più alta della storia dei partenopei. A questo si aggiungerebbe il risparmio dell’ultima quota ammortamento da 1,78 milioni, per un effetto positivo sui conti pari a 75 milioni di euro. Per quanto riguarda lo stipendio, non ci sarà invece un effettivo risparmio rispetto al 2024/25, dal momento in cui l’ingaggio era pagato dal Galatasaray già nella passata stagione.