L’agente toglie Calhanoglu dal mercato: «L’anno prossimo giocherà all’Inter»

La telenovela legata ad Hakan Calhanoglu continua a tenere banco in casa Inter. Dopo le parole del presidente nerazzurro Giuseppe Marotta e le indiscrezioni sui contatti tra il calciatore e il Fenerbahce, l’agente del centrocampista turco Gordon Stipic ha voluto mettere la parola fine alle voci.

“Non abbiamo avuto alcun contatto con il Fenerbahce. Per quanto ne so, anche il Galatasaray ha altri piani”, ha dichiarato il procuratore del centrocampista dell’Inter, in una intervista al media turco TRT SPOR. “Non ci sono stati né incontri né trattative con squadre turche. Non abbiamo avuto alcun colloquio con il Fenerbahçe. Né Hakan né io abbiamo parlato con il Galatasaray – ha proseguito -. Hakan Calhanoglu resterà all’Inter il prossimo anno. Non ha chiesto alcun permesso per parlare con altri club. Non posso nascondere che da bambino aveva una simpatia per il Galatasaray, ma per quanto mi risulta, il Galatasaray ha in mente altri piani”, ha concluso Stipic.

“Non vorrei che diventasse un caso perché un caso non è, anche nel rispetto del ragazzo e dell’Inter. Siamo davanti a queste richieste fantomatiche che però a noi non arrivano mai, sono cose mediatiche”, aveva commentato ieri il presidente nerazzurro Marotta. “Al momento non c’è nessuna richiesta per cui non c’è nessuna considerazione e nessuna risposta. Attendiamo Calhanoglu qui il 23 e quindi poi con lui parleremo. Se con lui abbiamo già parlato? Sì, ma si parla sempre. Non ha manifestato all’Inter, come altri giocatori, la volontà di andare via”, ha concluso Marotta.