Trovare un biglietto per una gara del Bayern Monaco all’Allianz Arena? Pressoché impossibile. Il club bavarese infatti ha sostanzialmente già fatto registrare il soldout per tutte le sfide della Bundesliga 2025/26, considerando la domanda di biglietti record per le gare della prossima stagione.

“Già prima della scorsa stagione c’era una domanda da record per i biglietti delle partite casalinghe del FC Bayern nella sua Allianz Arena: per la stagione 2025/26 di Bundesliga, tuttavia, l’interesse è aumentato ulteriormente. Come negli anni precedenti, è stato possibile inviare richieste per le singole partite. Attualmente, tutte le partite risultano nuovamente sovraprenotate”, spiega il club bavarese in una nota.