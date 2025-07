San Siro, Sala: «Da settembre riprende iter consiliare con me come sindaco»

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, è intervenuto quest’oggi in Consiglio comunale e ha confermato la propria volontà di continuare a guidare il capoluogo lombardo.

«Sono giorni confusi in cui tutto sembra diventare oscuro e le certezze vacillare. Proprio per questo vorrei essere chiarissimo: tutto ciò che ho fatto nei due mandati si è sempre ed esclusivamente basato su ciò che ritengo essere interesse di cittadini e cittadine. Non esiste una singola azione che si possa essere attribuito al mio singolo vantaggio. Le mie mani sono pulite», ha dichiarato Sala in Consiglio comunale.

«Non mi è arrivato nessun avviso di garanzie e i due capi di imputazione per cui sarei indagato sono stati pubblicati solamente dai media. Non è questa la sede per discutere le tesi della magistratura con la legge che deve fare il proprio corso. È fonte di grandissima sofferenza il mio coinvolgimento nell’indagine», ha continuato Sala, che durante il suo discorso ha ricevuto un applauso convinto da parte del pubblico ammesso in aula.

Il sindaco ha poi aggiunto: «Dobbiamo continuare a onorare gli impegni che abbiano assunto con i cittadini, sia per quanto riguarda i miei due mandati, ma in totale con i 14 anni di gestione della città da parte del centrosinistra. Certa politica che ha comportamenti sgraziati sta commettendo un errore. Se questo viene fatta per ottenere una fotonotizia sulle pagine locali va bene ma se lo fate per destabilizzarmi non avete possibilità, nella vita ho affrontate cose cento volte più gravi».

Su San Siro: «Dobbiamo da settembre riavviare il percorso consiliare per quanto riguarda lo stadio con l’obiettivo di rispettare i tempi che il progetto richiede. Sono pronto a mantenere le promesse fatte e a continuare il mio lavoro come sindaco di Milano». Confermato quindi un prolungamento dei tempi (come anticipato nell’editoriale di Calcio e Finanza pubblicato sabato 19 luglio) rispetto alla roadmap prefissata dallo stesso Sala che prevedeva la cessione del Meazza e delle aree limitrofe del quartiere San Siro.

A seguire l’intervento del sindaco Sala, al Consiglio Comunale è intervenuto dell’assessore all’Urbanistica di Milano, Giancarlo Tancredi (per cui la Procura ha richiesto gli arresti domiciliari), che ha ufficializzato le proprie dimissioni con effetto immediato.

