Inter, Marotta: «Calhanoglu? Richieste fantomatiche: lo aspettiamo qui il 23»

In attesa di ritrovarsi ad Appiano Gentile per preparare la stagione 2025/26, in casa Inter si guarda con grande attenzione al calciomercato che potrebbe portare Ademola Lookman alla corte di Cristian Chivu, ma anche sul fronte uscite sono attese novità importante nelle prossime settimane.

Una situazione sicuramente da tenere d’occhio è quella legata a Hakan Calhanoglu, anche se sembra essere rientrata almeno parzialmente dopo la dura uscita di capitan Lautaro Martinez post eliminazione dal Mondiale per Club per mano dei brasiliani del Fluminense, e confermata nei termini, anche se con toni meno duri, dal presidente Giuseppe Marotta.

Proprio il numero uno nerazzurro è tornato a parlare della situazione Calhanoglu, a margine della presentazione della partnership con Byd: «Non vorrei che diventasse un caso perché un caso non è, anche nel rispetto del ragazzo e dell’Inter. Siamo davanti a queste richieste fantomatiche che però a noi non arrivano mai, sono cose mediatiche».

«Al momento non c’è nessuna richiesta per cui non c’è nessuna considerazione e nessuna risposta. Attendiamo Calhanoglu qui il 23 e quindi poi con lui parleremo. Se con lui abbiamo già parlato? Sì, ma si parla sempre. Non ha manifestato all’Inter, come altri giocatori, la volontà di andare via», ha concluso Marotta.