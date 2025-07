Dal fallimento a vincere due scudetti nel giro di 20 anni: il Napoli dell’era De Laurentiis nei bilanci

Il 19 maggio 2025 segna un’altra data importante nella storia del calcio italiano: il Napoli conquista il suo secondo scudetto in tre anni e il quarto titolo assoluto, riscrivendo le gerarchie del pallone nazionale. Dietro la festa di una città intera c’è anche un progetto nato oltre vent’anni fa, portato avanti con costanza da Aurelio De Laurentiis, che ha trasformato un club fallito in una società solida e vincente.

In questo video ripercorriamo i 21 anni di presidenza De Laurentiis, analizzando le scelte imprenditoriali, le strategie di mercato e l’evoluzione economica che hanno permesso al Napoli di competere ai massimi livelli. Dai primi bilanci in attivo all’ascesa del fatturato, dalle plusvalenze milionarie di giocatori come Higuain, Cavani e Jorginho fino al recente successo con Antonio Conte in panchina, raccontiamo un modello gestionale basato su sostenibilità, controllo dei costi e valorizzazione del talento. Un modello che ha permesso al Napoli di rompere l’oligarchia Juventus–Milan–Inter per ben due volte nelle ultime tre stagioni, risalendo così in vetta all’Italia 30 anni dopo l’era Maradona.