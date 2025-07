Dal Napoli al Como: tutte le amichevoli in onda su Sky Sport

In attesa della ripresa dei campionati, alcune delle migliori amichevoli in programma saranno mandate in onda su Sky Sport.

Si torna in campo con le partite precampionato del Napoli, live in pay-per-view su Sky, e tutte le sfide internazionali della Como Cup e delle Summer Series di Premier League in diretta sulla pay tv satelittare e in streaming su NOW.

Si parte domani con il primo dei cinque incontri del Napoli campione d’Italia. Alle 18.00 a Dimaro la sfida con l’Arezzo. Seconda sfida, invece, sabato 26 luglio alle 18 contro il Catanzaro. Castel di Sangro protagonista degli altri tre appuntamenti precampionato: domenica 3 agosto alle 19 la partita contro il Brest, sabato 9 agosto alle 19 sarà il turno del Girona, mentre l’ultimo appuntamento sarà il 14 agosto alle 20 contro l’Olympiakos. I cinque match degli Azzurri di Antonio Conte saranno disponibili in pay-per-view su Sky Sport 251.

Precampionato con amichevoli internazionali per il Como, con lo stadio Sinigaglia protagonista della Como Cup. Quattro le squadre impegnate nel torneo, Como, Ajax, Al-Ahli e Celtic, con il primo incontro in programma mercoledì 23 luglio alle 20.30 tra i padroni di casa e l’Al-Ahli (Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e NOW). Ajax-Celtic sarà il secondo match, in programma giovedì 24 alle 20.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e NOW. Sabato 26, sempre alle 20.30, la finale per il terzo posto, mentre domenica 27 alle 20 la finale che assegnerà il torneo, tutto su Sky Sport Calcio e NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI).

Infine, gli Stati Uniti rimangono sempre grandi protagonisti delle amichevoli estive con le Summer Series di Premier League, il torneo precampionato che vedrà sfidarsi Manchester United, West Ham, Everton e Bournemouth.

I primi due incontri nella notte tra sabato 26 e domenica 27 luglio, con Everton-Bournemouth alle 22 (Sky Sport Arena e NOW) e Manchester United-West Ham all’1 (Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e NOW). Nella notte tra mercoledì 30 e giovedì 31 luglio a mezzanotte e mezza sarà il turno di West Ham-Everton (Sky Sport Calcio e NOW), alle 3.30, invece, il turno di Manchester United-Bournemouth (Sky Sport Calcio e NOW). Domenica 3 agosto, Bournemouth-West Ham alle 20 (Sky Sport Calcio e NOW) e Manchester United-Everton alle 23 (Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e NOW).