Carrefour vuole lasciare l’Italia: Rotschild cerca potenziali compratori

Nel 2024 l’Italia è diventata il quinto Paese per ricavi per Carrefour che l’ha inserita fra i mercati “non strategici”. Di conseguenza, scrive Il Corriere della Sera, le banche d’affari hanno iniziato a studiare l’ipotesi di un’uscita del gruppo francese dal Paese. In particolare, Carrefour ha affidato a Rothschild l’incarico di sondare il mercato alla ricerca di potenziali compratori per la rete italiana che conta circa 1200 punti vendita, di cui 980 in franchising, e 18 mila dipendenti, fra diretti e indiretti.

Il processo sarebbe avviato tanto che sul tavolo dei consulenti sarebbero già arrivate diverse manifestazioni di interesse, dall’Italia e dall’estero. Le voci di un’uscita di Carrefour dall’Italia si rincorrono da tempo. L’opzione preferita della società sarebbe la cessione in blocco a un solo operatore. In tal caso, è probabile che si tratti di una catena non ancora presente in Italia e desiderosa di entrare in forze.

Per il numero di negozi e di dipendenti coinvolti, però, simile operazione potrebbe risultare difficile. Carrefour sarebbe allora anche aperta a valutare una vendita a pezzi, suddividendo il gruppo per linee geografiche oppure, più probabilmente, per tipologia di punto vendita: negozi di prossimità, supermercati e ipermercati. Con questa formula l’affare diventerebbe più complicato, ma il numero di interessati potrebbe moltiplicarsi.

L’anno scorso i ricavi di Carrefour nel Paese sono scesi del 4,8%, passando da 3,9 a 3,7 miliardi di euro. L’Italia è diventato il quinto mercato per dimensione del giro d’affari della società dietro alla madrepatria Francia, al Brasile alla Spagna e al Belgio e appena davanti all’Argentina, dove invece il fatturato del gruppo è salito del 60%.

In passato, Carrefour è stata legata al mondo del calcio come partner della Nazionale francese, accordo che si è concluso nel 2018. La società è inoltre co-proprietaria di alcuni terreni nel comune di Massy (vicino all’aeroporto di Orly, a sud di Parigi), che il Paris Saint-Germain sta valutando come possibile sede del suo nuovo stadio.