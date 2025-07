Ares Management lancia un fondo per sport e intrattenimento

Il fondo statunitense Ares Management Corp. sta progettando il lancio di un ulteriore fondo dedicato ai media e all’intrattenimento, che è rivolto agli investitori individuali, andando così a posizionarsi sul mercato retail.

Come riporta Bloomberg, il progetto di Ares, che ha già avviato diversi colloqui per verificare la fattibilità dell’operazione, prevede investimenti in debito e capitale in leghe sportive, squadre e imprese legate allo sport, oltre che in società dei settori media e intrattenimento.

L’amministratore delegato di Ares, Michael Arougheti, ha riferito agli investitori che i consulenti finanziari avevano richiesto un fondo di questo tipo, che permetterà, secondo le prime indiscrezioni, riscatti trimestrali. Secondo quanto riportato, circa l’8% dei circa 546 miliardi di dollari (al cambio attuale, 469 miliardi di euro) in gestione ad Ares alla fine di marzo proveniva da prodotti semi-liquidi destinati alla clientela retail. L’azienda fa parte di un gruppo sempre più numeroso di gestori patrimoniali che stanno spingendo per offrire asset privati agli investitori individuali. Ares ha dichiarato di voler gestire 100 miliardi di dollari (85,9 miliardi di euro) provenienti da questo tipo di investitori a livello globale entro il 2028, con un potenziale di 600 milioni di dollari (515 milioni di euro) in commissioni di gestione.

La società, con sede a Los Angeles, ha aumentato gli investimenti nello sport, tra cui le partecipazioni nei Miami Dolphins della NFL, nell’Inter Miami e nel Chelsea. Nel 2022 ha chiuso il suo primo fondo dedicato a questa strategia con 3,7 miliardi di dollari (3,2 miliardi di euro). All’inizio di quest’anno Ares ha effettuato il primo closing del suo secondo fondo dedicato agli investitori istituzionali, raccogliendo 1 miliardo di dollari (859 milioni), e mira a raccoglierne 2 miliardi in totale (1,7 miliardi di euro).

«Anche se squadre, club e leghe sportive attirano spesso la maggior parte dell’attenzione, riteniamo che l’ecosistema più ampio degli investimenti in sport, media e intrattenimento sia significativo e ancora poco sfruttato», si legge sul sito web di Ares. L’azienda stima che le opportunità di investimento in strategie adiacenti possano arrivare fino a 2.500 miliardi di dollari (2.147 miliardi di euro).

(Image credit: Depositphotos)