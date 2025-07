Ufficiale, Beukema al Napoli: l’impatto del nuovo acquisto a bilancio

Sam Beukema è ufficialmente un nuovo calciatore del Napoli. Il difensore si trasferisce in azzurro dal Bologna, firmando un contratto fino al 2030. Si tratta del quinto rinforzo per Antonio Conte dopo quelli di Luca Marianucci, Kevin De Bruyne, Noa Lang e Lorenzo Lucca. Un mercato di altissimo livello, con l’obiettivo di bissare il successo della passata stagione in campionato.

Gli azzurri sono al lavoro anche in uscita, dove sarebbe stato finalmente trovato un accordo per l’addio di Victor Osimhen, direzione Galatasaray. Manca ancora l’ufficialità, per un’operazione che dovrebbe generare una plusvalenza di oltre 70 milioni di euro. Ma tornando a Beukema, come impatterà questo acquisto sui conti del Napoli?

Beukema stipendio Napoli – L’impatto dell’operazione sui conti

Secondo indiscrezioni della stampa sportiva, Beukema è arrivato sulla base di 31 milioni di euro più bonus. Se le indiscrezioni sulla durata quinquennale del contratto fossero confermate, lla quota ammortamento per la stagione 2025/26 sarebbe pari a 12,4 milioni di euro. Va ricordato, infatti, che il Napoli ammortizza il costo dei cartellini a quote decrescenti e che nei contratti di cinque anni la prima quota corrisponde al 40% del costo storico.

A questa cifra si aggiunge poi lo stipendio del calciatore. Beukema dovrebbe avere siglato un’intesa da 2,5 milioni di euro netti annui, corrispondenti a 4,63 milioni di euro lordi. Per la sua prima stagione in azzurro, il costo di Beukema dovrebbe quindi essere pari a 17,03 milioni di euro in totale. Di seguito, il costo in previsione stagione per stagione (al netto di rinnovi e variazioni di stipendio):