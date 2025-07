Dal Consiglio comunale al progetto definitivo: i prossimi passi per San Siro 

Questa mattina Inter e Milan hanno ottenuto una vittoria importante nel percorso verso la definizione del progetto per il nuovo stadio di San Siro. Il TAR della Lombardia ha respinto il ricorso sul vincolo relativo al secondo anello dell’impianto. Secondo i giudici del TAR, «ad una cognizione sommaria, propria della presente fase, non emergono profili che possano indurre ad una ragionevole previsione favorevole ai ricorrenti dell’esito del ricorso», si legge nella decisione.

Il ricorso era stato presentato da 82 persone e tre comitati contro il Comune di Milano, il Ministero della Cultura e il Ministero delle Infrastrutture (quest’ultimo non costituito in giudizio) nei confronti di Milan e Inter. L’obiettivo era l’annullamento di diversi atti pubblici, gli ultimi dei quali le delibere sul bando pubblico di acquisto dello stadio Meazza, l’accordo con le università Politecnico e Bocconi, e il parere della Soprintendenza sul vincolo per il secondo anello di San Siro, che fissava al 10 novembre 2025 la data in cui scatterà il vincolo stesso.

Una data fondamentale per consentire a Inter, Milan e al Comune di Milano di portare avanti l’operazione di acquisto dell’impianto e delle aree circostanti. Smarcato quindi il ricorso dei comitati, quali saranno ora i prossimi passi? E quali tempistiche è lecito attendersi?

I prossimi passi, a partire dal Consiglio comunale

Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, è prevista la delibera di Giunta comunale che dovrebbe recepire gli elementi essenziali del contratto di vendita e che potrebbe arrivare nella giornata di lunedì 21 luglio. Questa delibera diventerà una proposta per il Consiglio comunale, chiamato a votarla e ad approvarla. Solamente dopo l’approvazione si stipulerà l’atto di compravendita dello stadio e delle aree limitrofe, che conterrà anche la conduzione risolutiva, con una data entro cui ricevere i permessi per costruire.

Il costo dell’operazione, lo ricordiamo, è già stato definito in 197 milioni di euro, sulla base delle inficazioni dell’Agenzia delle Entrate e di una consulenza delle Università Politecnico di Milano e Luigi Bocconi. Dalla cifra finale potrebbero essere dedotti i costi di bonifica e qualche altra componente, ma il costo di demolizione dello stadio Giuseppe Meazza non sarà portato in riduzione.

Tornando alla data prevista per la ricezione dei permessi di costruire, qualora questo termine spirasse invano, il contratto si risolverebbe e sia l’impianto che le aree circostanti tornerebbero nelle mani del Comune di Milano, annullando di fatto la vendita a Inter e Milan. Nel mezzo, saranno necessari tra i 7 e gli 8 mesi di tempo per la realizzazione del progetto definitivo, che comprende tre diversi progetti al suo interno.

I tre progetti collegati per San Siro

Per cominciare, quello che riguarda la nuova casa dei due club milanesi. Un progetto che porterà la firma dell’architetto Norman Foster, con la collaborazione di Manica (già scelto dal Milan per lavorare al nuovo stadio a San Donato Milanese, percorso attualmente fermo in attesa di capire l’evoluzione sul fronte San Siro).

Il secondo progetto sarà quello relativo alle opere urbanizzazione, con riferimento al tunnel Patrocolo, mentre il terzo e ultimo progetto sarà quello di rifunzionalizzazione dello stadio Giuseppe Meazza, che sarà quasi completamente demolito. E’ prevista infatti la totale rimozione della copertura dello stadio, delle tribune del terzo anello e del primo anello, di parte delle tribune del secondo anello e di circa il 70% delle rampe che caratterizzano la facciata esistente.

Dopo la vittoria di fronte al TAR, le prossime settimane saranno dunque altrettanto importanti per capire quale direzione prenderà il progetto.