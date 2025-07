I Friedkin creano la Pursuit Sports per gestire i club: nel mirino anche una franchigia USA

Dan Friedkin, che con il suo gruppo controlla la maggioranza di Everton, Roma e Cannes, ha creato Pursuit Sports, con l’obiettivo di gestire le sue squadre di calcio e, allo stesso tempo, cercare attivamente di acquisire una franchigia in uno dei quattro principali sport nordamericani.

Come riporta Sportico, Friedkin, che annuncerà la creazione del nuovo gruppo quest’oggi, ha già scelto come Dave Beeston, ex dirigente di Clearlake Capital (fondo co-proprietario del Chelsea) e del Fenway Sports Group (controllante del Liverpool di cui è azionista anche RedBird, hedge fund USA che contro Milan e Tolosa), come amministratore delegato del nuovo gruppo.

«L’intenzione è stata quella di creare una società madre con due obiettivi: fornire eccellenza operativa, migliorare la gestione dei club che possediamo attualmente e valutare opportunità di crescita – ha dichiarato Beeston –. Quando mi sveglio, penso a come aiutare Roma, Everton e Cannes a raggiungere i propri obiettivi… e allo stesso tempo penso a come far crescere l’azienda attraverso nuove acquisizioni».

La crescita sembra essere una priorità per Dan Friedkin, che è stato uno dei soggetti interessati ad acquistare i Boston Celtics quest’anno e in passato ha avuto colloqui con la NHL per portare una franchigia nella città texana di Houston. «In tutta onestà, ci stiamo concentrando sul prossimo passo, direi che sarà in Nord America e non nel calcio – ha detto Beeston –. Stiamo valutando attivamente alcune opportunità negli sport che ci si può aspettare. Il nostro obiettivo nel breve e medio termine sono le squadre. Lo sport è l’ultima forma di intrattenimento che si guarda in diretta. Vogliamo essere dove ci sono gli spettatori».

Inoltre, Beeston ha sottolineato che la creazione di Pursuit Sports non ha lo scopo di costruire una gerarchia multi-club in cui le squadre minori forniscono giocatori a quelle maggiori. La gestione dei club e le decisioni sui giocatori rimarranno separate e affidate ai dirigenti locali. «Ci concentriamo su dove possiamo crescere in modo intelligente», ha detto.

Beeston suggerisce che il modello di successo del Fenway Sports Group può essere una guida. «Una delle aziende che supervisionavo era la Fenway Sports Management, che vendeva sponsorizzazioni per i Red Sox, NESN, Liverpool, Penguins, PGA Tour e Boston Common Golf. Più riesci a scalare questo tipo di attività, più generi ricavi aggiuntivi senza sacrificare nulla».

Un altro vantaggio operativo è la condivisione di risorse tecniche e strategiche tra i club. Friedkin ha recentemente acquistato Insight Sport, azienda londinese di tecnologia sportiva, prima attività non legata direttamente a un club a entrare in Pursuit Sports. Anche se il prezzo di acquisto non è stato reso noto, l’azienda è molto redditizia, con ricavi pari a 332.500 sterline (circa 384.000 euro) lo scorso anno, metà dei quali sono profitti netti.

Beeston non ha voluto commentare possibili acquisizioni in NHL, NBA, NFL o MLB, ma ha dichiarato che la famiglia preferisce avere partecipazioni di controllo piuttosto che ruoli di soci di minoranza. «Sarebbe stupido escludere qualcosa, ma ci concentriamo su ciò che possiamo controllare, perché vogliamo essere i migliori operatori. Ma dobbiamo ancora dimostrarlo».